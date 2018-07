HockeyAllsvenskan och SHL Foto: Bildbyrån

Det avtal som tidigare funnits mellan HockeyAllsvenskan och SHL har kritiserats kraftigt. Nu har ett nytt avtal trätt i kraft – och de allsvenska klubbarna får betydligt mer för sina spelare.

– Det är ungefär en dubblering mot i fjol, bekräftar SHL:s vd Jörgen Lindgren till Hockeypuls.

SHL-lagen kan plocka spelare fritt, mot en fast summa, fram till den femtonde juli. Om spelaren vill flytta från sitt hockeyallsvenska lag spelar det ingen roll att han redan står under kontrakt. Det såg vi exempel på såväl i förrgår som igår, när Austin Farley lämnade Karlskrona för Luleå och Eric Norin lämnade AIK för Brynäs.

Men SHL-klubbarna får betala mer för spelarna än tidigare. Betydligt mer, faktiskt. Detta efter att ett nytt avtal börjat gälla.

– Avtalet blev klart i maj och har trätt i kraft, bekräftar hockeyallsvenskans ordförande Håkan Svensson för Hockeypuls.

Hockeypuls menar att en allsvensk klubb kan få upp till 600 000 kronor per spelare – och att snittet kommer ligga runt 300 000 till 400 000 kronor per spelare som under kontrakt lämnar allsvenskan för SHL-spel.

– Intäkterna från detta per klubb kommer ju variera väldigt mycket. Vissa klubbar producerar inte någon spelare, vissa flera, och pengarna fördelas olika mellan lagen utifrån några olika parametrar, säger allsvenskans ordförande Håkan Svensson.

Systemet är ett sätt att säkerställa att pengar kommer ned i systemet, och inte stannar på den absolut högsta nivån.