Erik Karlssons framtid är hockeyvärldens stora snackis. Nu kommer uppgifter från Ottawa Citizens kolumnist Don Brennan som säger att svensken hamnar i Tampa Bay.

Först var det Vegas som ledde racet. Sen var det Dallas. Nu sägs Tampa Bay vara närmast att trejda till sig Ottawas lagkapten och superstjärna Erik Karlsson.

Det är Don Brennan på trovärdiga Ottawa Citizen som säger att en god källa till honom har en källa på att det är Tampa Bay som vunnit den minst sagt hårdkämpade dragkampen om Erik Karlsson. I så fall skulle alltså världens två kanske bästa backar, den tvåfaldige Norris Trophy-vinnaren Karlsson och den regerande Norris Trophy-vinnaren Victor Hedman, spela i samma lag. Karlsson och Hedman är dessutom mycket goda vänner vid sidan av isen och har följts åt genom karriären i de olika juniorlandslagen.

Så sent som i natt kom dessutom uppgifter som sade att Tampa Bay inte hade gett upp hoppet om att värva den svenske superbacken.

Karlsson erbjöds i dagarna ett åttaårskontrakt värt 80 miljoner dollar, men nobbade. Han vill ha ett kontrakt i samma stil som Drew Doughtys med Los Angeles, det vill säga ett åttaårskontrakt på 88 miljoner dollar.

I förrgår kom också uppgifter som sade att Ottawas general manager Pierre Dorion nu gett andra lag tillåtelse att diskutera kontrakt med Erik Karlsson. Hans avtal med Ottawa löper ut nästa sommar.

A source who has a great batting average says he feels "very comfortable" with a source that tells him Karlsson will be traded to the #TBLightning

Stay tuned. #senators

— Don Brennan (@SunDoniB) July 5, 2018