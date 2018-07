Adam Calder Foto: Bildbyrån

Adam Calder har förlorat kampen mot cancer. Den tidigare Växjöforwarden blev 42 år.

I Sverige är Adam Calder möjligen ihågkommen för de 14 framträdanden han gjorde för Växjö i HockeyAllsvenskan säsongen 2005/2006. På dessa gjorde han nio poäng. Men det är främst i England Calder satte avtryck.

Han vann brittiska mästerskapet fyra gånger och vann poängligan vid ett par tillfällen. Han gjorde totalt 387 poäng på 261 matcher i ligan.

Calder spelade ishockey så sent som säsongen 2010/2011 men har de senaste åren kämpat mot cancern. Nu har han avlidit till följd av sjukdomen.

– Jag fick tidigare idag veta att han avlidit fridfullt, med sin familj närvarande. Adam var en jättebra lagkamrat, vän och far till två underbara barn, säger Rob Concannon som är president för ECHL-laget South Carolina Stingrays där Calder spelade, till live5news.

– Vi är så ledsna över att höra den här nyheten och våra tankar och böner går till ”Calds” och hans familj under den här svåra tiden. Adam var en kämpe och kämpade till slutet.