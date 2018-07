Marion Allemoz Foto: Bildbyrån

Marion Allemoz ansluter från Montréal Canadiennes. Det bekräftar Modo på sin hemsida.

– Marion är en hårt arbetande tvåvägsspelare som har kvalitéer både offensivt och defensivt, säger sportchef Björn Edlund.

Två år i University of Montréal följdes upp av två år i Montréal Canadiennes i NWHL. Nu är Marion Allemoz klar för spel i Modo i SDHL. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Hon rör sig bra, har bra fart och kan både skapa på egen hand och sätta upp sina medspelare, säger sportchef Björn Edlund.

Allemoz gjorde förra säsongen 13 poäng på 28 matcher för Canadiennes. 29-åringen har också under många år varit lagkapten för det franska landslaget.

– Marion kommer in med mycket erfarenhet från både mästerskap och ifrån landslag. Hon är väldigt proffessionell och har stor rutin av att leda lag. Vilket är något som vi vill att hon ska ta med sig in i gruppen.

Kontraktet är skrivet på en säsong.