Den tidigare IK Oskarshamn-spelaren John Vigilante har gått bort. Det uppger Michigan Hockey på sin webbsida.

Det var säsongen 2012/13 som John Vigilante värvades till IK Oskarshamn av dåvarande sportchefen Roger Jönsson. Efter att ha svarat för nio mål och 26 poäng på 52 matcher avrundande han en karriär som innefattat 254 matcher i juniorligan OHL och ytterligare290 i AHL samt två säsonger i italienska Asiago.

Nu kommer tragiska nyheter från Michigan att Vigilante avlidit. Det uppger Michigan Hockey på sin webbsida. Dödsorsaken är ännu inte offentliggjord.

John Vigilante hade efter den aktiva karriären jobbat som scout och coach. 2014/15 fanns han i båset hos sin tidigare juniorklubb Plymouth Whalers i OHL innan de flyttades till Flint i Michigan och blev Flint Firebirds.

Under fjolåret jobbade han tillsammans med sin bror Mike Vigilante som coach för Belle Tires U19-damer och ledde laget till fina framgångar i Michigans hockeysystem. Laget skriver på sitt Twitter-konto att det råder sorg i klubben efter beskedet om coachens plötsliga bortgång.

John Vigilante blev 33 år.

From everyone on the Belle Tire 19u girls team and the entire organization, we are saddened to say that we had to say goodbye to a member of our family, John Vigilante. Please keep the Vigilante family in your prayers. You will always be in our hearts. #BTForever

— Belle Tire (@belletire19) July 19, 2018