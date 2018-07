Mike Hoffman samt Melinda och Erik Karlsson. Foto: IBL

Anklagelser om att hon skulle ha nätmobbat Erik Karlssons fru Melinda på sociala medier fick hennes fästman trejdad från Ottawa Senators. Nu försöker Mike Hoffmans flickvän Monika Caryk rentvå sitt namn.

Det var förra månaden som bomben slog ned i Ottawa Senators. Då blev det känt att Melinda Karlsson, svenske stjärnbacken Erik Karlssons hustru, begärt besöksförbud mot Monika Caryk, forwarden Mike Hoffmans fästmö. Detta sedan det framkommit anklagelser om nätmobbing från Caryks sida.

Enligt dokument från domstolen påstod Melinda Karlsson att Monika Caryk sedan en tid tillbaka skrivit hotfulla och nedlåtande inlägg på hennes Instagram-sida. Hoffman och Caryk besvarade anklagelserna med att gå ut i en lokaltidning i Ottawa för att försvara sig. De hävdade bestämt att Caryk inte hade med saken att göra.

Det hindrade inte Senators från att trejda Hoffman. Strax innan NHL-draften i slutet av juni skeppades han till San José Sharks varpå han omedelbart skickades vidare till Florida Panthers.

”VILL EXPONERA DE VERKLIGA FÖRÖVARNA”

Ärendet avslutades inte där. Nu har Monika Caryk nämligen begärt att få tillgång till all information som finns tillgänglig i fallet, skriver ESPN. Detta i ett försök att rentvå sitt eget namn. Caryk skriver i sin ansökan, som lämnats in till Ontario Superior Court of Justice, att hon vill ”exponera de verkliga förövarna som är skyldiga till att ha nätmobbat Mrs. Karlsson och visa för Mrs. Karlsson och allmänheten att jag har blivit felaktigt anklagad”.

Monika Caryk har bland annat anklagats för att via sociala medier önskat att paret Karlssons ofödda barn skulle dö, att Melinda Karlsson skulle dö och att ”någon skulle plocka” Erik Karlsson och avsluta hans karriär.

Paret Karlsson drabbades av en familjetragedi i mars då deras ofödda son Axel avled innan födseln.