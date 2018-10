Trots en fin försäsong och ett mål häromnatten blir det inget NHL-spel till en början. Kevin Stenlund skickas till AHL.

Kevin Stenlund sköt Columbus till en turneringsseger i den rookieturnering laget deltog i. Häromnatten nätade han mot Buffalo i en träningsmatch. Och igår natt gjorde han en kasse mot Carolina.

Men trots en bra försäsong skickas Kevin Stenlund ned till Cleveland Monsters i AHL, meddelar klubben på tisdagen. Han åkte alltså ur laget i den sista gallringen inför NHL-premiären senare i veckan. Precis som fallet var för Jonathan Davidsson som återvänder till Djurgården.

Kevin Stenlund gjorde sju matcher för Cleveland redan under slutet av förra säsongen, sedan HV åkt ur SM-slutspelet. Det blev två passningspoäng på dessa framträdanden för svensken.

