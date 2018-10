Elias Pettersson kommer av allt att döma gå som andracenter i Vancouvers premiärmatch mot Calgary i morgon. Vid sin sida får han Loui Eriksson.

Enligt flera nordamerikanska rapporter tränar Elias Pettersson tillsammans med Nikolaj Goldobin och Loui Eriksson inför sin NHL-debut i morgon. Det svenske supertalangen står uppställd som andracenter och får alltså, av allt att döma, inleda NHL-karriären med en landsman i samma kedja.

Loui Eriksson kommer från en mardrömssäsong med bara tio mål och totalt 23 poäng på 50 matcher. Han har ett kontrakt värt sex miljoner dollar till 2022.

Bo Horvat går in som ganska tydlig toppcenter och går i samma kedja som storstjärnan Brock Boeser samt Sven Bärtschi.

Elias Pettersson inleder sin NHL-karriär i morgon natt, eller tidigt på torsdag morgon om ni så vill. Klockan 04:00 på torsdagsmorgonen släpps pucken när hans Canucks möter Calgary Flames på hemmais.

Lines for the #Canucks in practice this AM:

Baertschi-Horvat-Boeser

Goldobin-Pettersson-Eriksson

Motte-Sutter-Virtanen

Schaller-Beagle-Leipsic/Granlund

Edler-Tanev

Del Zotto-Stecher

Pouliot-Gudbranson

Hutton-Biega

— Brendan Batchelor (@BatchHockey) October 1, 2018