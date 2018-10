Frölunda har lite bekymmer just nu. Tidigare idag fick de backen Viktor Ekbom avstängd i tre matcher och nu framkommer det att Mattias Nörstebö har fått sin axel ur led. Frölunda har sedan tidigare Filip Westerlund skadad. Idag fick de Vik

De två anmälningar som kom in till disciplinnämnden efter torsdagens SHL-matcher har nu fått sina domar. LHC's Nick Sörensen frias medan Frölundas Viktor Ekbom blir avstängd i tre matcher. Ekbom får dessutom böta drygt 15000 kronor. Bes

28 september, 2018

Under torsdagen fick disciplinnämnden in två anmälningar: En på LHC's NIck Sörensen och en på Frölundas VIktor Ekbom. Beslut kommer under dagen. Det var i början på övertiden som Nick Sörensen hamnade i situaiton med Örebros Jere Salli