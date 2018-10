Ända sedan det stod klart att Anton Rödin skulle lämna Nordamerika har det spekulerats i var han kan hamna. Nu låter hans förra klubb Davos meddela att de vill ha tillbaka honom enligt swisshockeynews.ch.

För tillfället är Anton Rödin i Gävle och tränar med Brynäs J20-lag. Detta efter att han förra veckan satts upp på waivers i ett försök från Anaheim att sätta ner forwarden, som har ett envägskontrakt, i farmarlaget.

Förra säsongen avslutade den på senare år hårt skadedrabbade Rödin i Davos och nu berättar deras coach Arno Del Curto att han vill ha tillbaka svensken. Detta för att ersätta skadade Perttu Lindgren.

— Vi försöker få tillbaka Anton Rödin till Davos, ska han ha sagt till tidningen BLICK enligt swisshockeynews.ch.

Anton Rödin skrev förra året på ett tvåårskontrakt med Davos. Men nu är det flera klubbar som ryktas vara på jakt efter 27-åringen.

