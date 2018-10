Matias Lassen är tillbaka i Malmö. Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

Han släpptes av Malmö inför den här säsongen, men nu är Matias Lassen tillbaka i Skåneklubben. Detta meddelar Malmö på sin hemsida.

Det är skador som öppnar dörren för Lassen, som spelade 25 matcher med klubben den gångna säsongen.

Dansken, som spelat säsongsupptakten med grannklubben Pantern, lånas in i en månad till att börja med, skriver Malmö på sin hemsida.

– Vi är jätteglada övar att Pantern kan hjälpa oss i den situation vi befinner oss i just nu. Vi hyr Matias under en månad framöver, fram till landslagsuppehållet i november, säger Malmös sportchef Patrik Sylvegård till sajten.

”KUL ATT VARA TILLBAKA”

Lassen kommer att vara tillgänglig för spel redan i kvällens Skåne-derby mot Rögle.

– Det är alltid lite extra kul att spela derby med väldigt bra inramning. Och det är kul att vara tillbaka, jag känner nästa hela laget, säger Lassen till hemsidan.

I motsatt riktning, alltså från Malmö till Pantern, går juniorbacken Linus Cronholm.