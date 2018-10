Lars Johanssons fina form fortsätter. I dag kom svenskens tredje nolla på för säsongen när hans CSKA Moskva bortabesegrade Sibir Novosibirsk med 2–0. Lars Johansson har inlett säsongen 2018/2019 starkt. Under fredagseftermiddagen kom sven

Idag 14:32

John Tavares är borta - men det finns en ny lagkapten i staden. Anders Lee bar New York Islanders "C" i natt. - Det är extremt smickrande, säger han själv. I natt premiärspelade New York Islanders mot Carolina. De vann med 2-1 i sin första