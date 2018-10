Jan Kovar värvades till New York Islanders med tanken att han skulle förstärka klubbens offensiv. Istället skickades han ned till farmarlaget Bridgeport inför säsongsstarten - och nu är framtiden osäker för den 28-årige tjecken. Det är

John Tavares är borta - men det finns en ny lagkapten i staden. Anders Lee bar New York Islanders "C" i natt. - Det är extremt smickrande, säger han själv. I natt premiärspelade New York Islanders mot Carolina. De vann med 2-1 i sin första