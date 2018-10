Foto: Bildbyrån/Carl Sandin

I havet av färger som sköljde över Scandinaviums läktare var det två färger som dominerade. Blå och orange. Edmonton Oilers vann inte NHL-premiären, men när det kommer till popularitet bland hockeyentusiaster ligger de i toppen.

–Även om vi förlorade så kommer jag att bära med mig den här matchen i resten av mitt liv, säger Oscar Klefbom efter förlusten i lördagens Global Series i Göteborg.

GÖTEBORG. (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan två timmar före nedsläpp var det fullt med folk utanför Scandinavium. I extraordinära utstyrslar, udda matchtröjor med kultspelares namn på ryggen och sprillans nya Oilers- och Devilströjor trängdes NHL-entusiaster på den avstängda gatan utanför arenan. Alla med stora ögon och leenden på läpparna.

Atmosfären var annorlunda än vad den brukar vara under SHL-arrangemangen i arenan. När pucken släppts var det nästan som att befinna sig på plats i Nordamerika. ”Let’s go, Oilers” skanderades växelvis med ”Let’s go, Devils” på läktarna, maskotarna från de båda lagen studsade runt på äkta, speedat NHL-manér och den nordamerikanska speakern lät precis som i vilken NHL-drabbning som helst.



Det kryllade av Edmontonfans utanför Scandinavium före matchen. (Foto: Bildbyrån/Carl Sandin)

”RIKTIGT BRA UPPSTYRT”

Edmonton Oilers drog kortaste strået i NHL-premiären mot New Jersey Devils, det kanadensiska laget lyckades inte överlista New Jersey-försvaret tillräckligt många gånger för att knipa säsongens första poäng. Matchen slutade 5-2 efter att Devils hittat receptet för mål.

– De är ett bra lag, det ska man ge dem. Det gjorde det svårt för oss. Vi planerade ju inte att jaga, det är inte lätt. Men vi gjorde bra grejer idag också, vi får inte gräva ner oss för mycket, säger Edmontons Adam Larsson till hockeysverige.se efter matchen.

Han är besviken över den tråkiga säsongsstarten, men är ändå. glad att ha fått uppleva kvällen i Scandinavium.

– Det var en fantastisk inramning idag. Jag blev lite överraskad av intresset. Det är riktigt bra uppstyrt så jag hoppas de fortsätter ta NHL-matcher till Sverige, säger 25-årige Larsson och hyllar Edmontonfansen.

– Det spelar nog ingen roll var i världen vi skulle ha spelat så kommer det vara folk där. Det är rätt häftigt. Och de gör ett fantastiskt jobb i Edmonton också så det är väl inget som förvånar egentligen. Men det var kul att de tog sig hit.



Det svenska backparet i Edmonton är missnöjda med resultatet men överraskade av stämningen i den fullsatta arenan. (Foto: Bildbyrån/Carl Sandin)

”BÄR MED MIG DETTA RESTEN AV MITT LIV”

Backkollegan Oskar Klefbom stämmer in i hyllningen till klubbens supportrar.

– Det är otroligt kul att se så mycket Oilerströjor, att se hur mycket fans vi har och vilket tryck det blir, säger Klefbom, som var inne på isen under ett av Edmontons mål.

Han säger att de pratat mycket inför matchen om att få en bra start på säsongen, och att denna förlust inte riktigt underlättade för att få den där planerade starten. Men när han bortser från resultatet är även han nöjd med erfarenheten i Göteborg.

– Stämningen var helt fantastisk. Även om vi förlorade så kommer jag att bära med mig den här matchen i resten av mitt liv. Det var otroligt roligt att spela inför ett fullsatt Scandinavium med mycket svenskar, familj och vänner. Och att vara här med de här killarna… Det känns otroligt kul, säger 25-årige Klefbom.

Och hur var det att spela i den omtalade värmen i Scandinavium?

– Det var varmt! Jag har druckit otroligt mycket och ändå känner jag mig brutalt uttorkad. Jag vet inte riktigt hur varmt det var här inne. Det var lite speciellt, men det var samma för båda lagen så det är ingenting jag skyller på.

Den klassiska ”vågen” gick flera varv runt isen och skapade ett stämningsfullt sus i arenan. (Foto: Bildbyrån/Carl Sandin)

VAN ATT HÖRA BUROP

I omklädningsrummet på andra sidan av spelargången är minerna gladare. New Jersey fick precis den säsongsstart de hoppats på och kan stoltsera med att de lyckades hitta ett sätt att ge Connor McDavid minimalt med utrymme.

– Vi spelade väldigt bra och gjorde det vi ville göra. Det gjorde allt väldigt roligt och lätt, säger Devilsforwarden Marcus Johansson efter segern.

För ”MoJo” var det dessutom en spännande upplevelse att spela match i Scandinavium och inte höra burop, vilket ofta hände under åren han spelade i Färjestad och mötte rivalerna Frölunda.

– Att höra sitt namn och folk jublar, det har aldrig hänt i den här arenan, säger den på dagen nyblivne 28-åringen.

– Det är en väldigt speciell dag att fylla år och spela NHL-hockey i Sverige på samma gång. Det är väldigt få förunnat. Kul att kunna fira både födelsedag och vinst med familj och vänner. Jag känner mig lyckligt lottad att ha fått göra detta, man vet aldrig när man spelar i Sverige nästa gång.

Devilsspelaren är även han imponerad av inramningen under kvällen. Han visste inte riktigt vad han skulle förvänta sig, och säger att det är svårt att veta om det skulle finnas några fans på läktarna. Och även om Edmontons supporterskara var större fanns det en hel drös med New Jersey-entusiaster på plats.

– Inramningen var fantastisk. Redan på uppvärmningen var det väldigt bra drag. Alla var glada och pigga och verkade vara på bra humör, säger Marcus Johansson.

Marcus Johansson plockar med sig två poäng och ett födelsedagsfirande från Göteborg. (Foto: Bildbyrån/Carl Sandin)

”SUCCÉ”

Så småningom, när alla intervjuer är genomförda, alla autografer är skrivna och alla hockeybagar är packade lämnar spelarna arenan för sista gången under Göteborgsvistelsen. På söndagen lyfter de båda lagen från Europa för att återvända till Nordamerika och NHL-vardagen. New Jersey Devils tar emot Washington Capitals hemma i Prudential Center på torsdag och för Edmonton Oilers väntar en roadtrip till östkusten.

– Nu gäller det att glömma den här matchen och flyga till Boston och göra allt vi kan för att förbereda oss så bra som möjligt för den matchen. Den kommer bli ännu viktigare nu när vi förlorade, säger Oscar Klefbom.

Adam Larsson ser fram emot att avrunda Europaäventyret och komma tillbaka i sina vardagsrutiner hemma i Edmonton.

– Självklart ska man inte klaga när man är i Sverige men vi har rest en lång väg. Så det ska bli skönt att komma på rätt sida igen.

Kanske är det segern som talar, kanske är det födelsedagsglädje som färgar hans svar. Men när Marcus Johansson får frågan om hur han skulle summera vistelsen i Göteborg är svaret kort och enkelt.

– Det finns väl bara ett ord och det är ”succé”.