Han har fått en tuff inledning på KHL-säsongen, men idag stämde allt för Henrik Karlsson när hans Barys Astana hemmaslog Slovan Bratislava med 3-0.

Karlsson, som spelade B-VM med Kazakstan i våras, fick en jobbig start på säsongen när en vikande formkurva resulterade i att 33-åringen lämnades utanför Barys matchtrupp.

Nu verkar den NHL-meriterade målvakten emellertid vara på rätt spår igen. I dag höll Karlsson sin första nolla för säsongen när han räddade samtliga 22 skott i mötet med Slovan Bratislava.

Det var även lite av en milstople för 33-åringen, som i och med nollan nu hållit 20 nollor i KHL. Tidigare har Karlsson även representerat Jokerit och Avangard Omsk i KHL. I SHL har han representerat Södertälje, Färjestad och Skellefteå.

Även svenske André Petersson finns i Barys Astanas lag. Han noterades inte för någon poäng i 3-0-segern.

