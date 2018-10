Edwin Hedberg Foto: Bildbyrån

Han var stjärna i Rögle men i Skellefteå har poängen inte kommit än. För hockeysverige.se berättar Edwin Hedberg om flytten, kravställningarna, och det han behöver göra för att ta nästa kliv.

– Tidigare har jag kört mitt eget race.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Edwin Hedberg har spelat i både Tre Kronor och KHL men är fortfarande något av en doldis i SHL. Förra säsongen gjorde han 25 poäng i Rögletröjan och nu är det tänkt att han ska bli stjärna i Skellefteå. Men hittills har poängen lyst med sin frånvaro.

Sju matcher in på säsongen har Hedberg inte gjort någon poäng.

– Nu börjar det bli frustrerande. Nu har vi ändå kommit sju matcher in på säsongen. Då börjar man känna av sådana känslor, absolut. Speciellt en sån här kväll (i lördags mot Brynäs) när man verkligen har ett perfekt läge att kliva in och hjälpa laget. Då svider det lite mer, säger han efter 3-1-förlusten mot Brynäs.

”HAR KÖRT MITT EGET RACE DÄR UTE”

Den 24-årige snabbskrinnaren säger att hans fokus ändå har legat på andra saker än det offensiva, sedan flytten till norr.

– Jag tycker jag har kommit in i allting mer och mer nu, men jag har fått fokusera mycket på defensiven så här långt. Jag känner att jag har fått till den nu, och det är en hockey jag varit sämre på tidigare år. Nu gäller det bara att få till offensiven i stället, skrattar Hedberg och fortsätter:

– Jag skapar mer nu men jag skjuter fortfarande på tok för lite. Då kan jag inte räkna med att göra mål heller.

Det är just helheten som Edwin Hedberg har som mål att uppnå som hockeyspelare. Den tidigare ojämna nivå han själv känt att han haft ska med tiden nötas bort, är det tänkt.

– Tidigare har jag kört lite mitt eget race där ute, till och från. Jag har gjort många fina grejer men sen har jag också försvunnit helt i många matcher. Jag har tagit ledigt för många kvällar, helt enkelt. Här ställs det andra krav. Högre krav. Även om du inte känner dig hundra en kväll ska du ändå jobba och bidra med det du kan. Det är de kraven som ställs här.

SKA LYFTA AV KRAVEN

Var det därför du valde just Skellefteå?

– Absolut. det var det. Jag behövde få till helheten i spelet och det kände jag att kan kunde få här. När de hörde av sig var det ett ganska lätt val för mig.

Just kravställningen är något som redan nu gjort intryck på den tidigare Modo- och Rögleforwarden. Det märks att Skellefteå varit ett topplag under många år, menar han.

– Ja, verkligen. Det är stor skillnad. Ambitionerna är högre här och därför ställs det också högre krav. Sådana saker kommer naturligt när man varit framgångsrika över tid. Tidigare, när man sett på Skellefteå utifrån, har det varit svårt att veta vad som sker och vad de gör så bra. Men nu förstår jag varför de legat i toppen varje år. Det ställs enorma krav här. Och då är det även från spelare till spelare. Det är inte bara från tränarna och ledningen. Det är dagligen en tävling och en kamp när du spelar för den här klubben.

Känner du att du redan nu tagit steg som hockeyspelare sedan flytten?

– Jag har en högre lägstanivå nu, det märker jag redan. Men till toppnivån har jag en bit kvar. Där har jag lite att hämta.

Även om det gått tungt för Edwin Hedberg själv har Skellefteå som lag gått bra, trots den tunga 3-1-förlusten mot Brynäs. De ligger fyra i SHL, med 14 poäng på sju matcher.

– Ja, vi får vara nöjda med den här inledningen på säsongen. Vi har gjort några bra insatser och kommit igen i matcher som vi haft en dålig start i. Tyvärr var det samma sak mot Brynäs, att vi får en sämre start och tvingas jaga innan vi börjar spela bra och enkelt. Men ibland blir uppförsbacken helt enkelt för tung.

– Men tidigare har vi varit bra på att vrida om från underlägen. Det får vi ta med oss till nästa match.