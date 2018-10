Martin Thörnberg. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Martin Thörnberg har saknats i HV71:s trupp sedan försäsongen. En underkroppsskada har hållit honom tillbaka. Prognosen från början löd att han skulle vara tillbaka vid den här tiden. Men för hockeysverige.se berättar 35-åringen att det inte blir så.

— Det är inte hundra just nu. Jag fick ett litet lätt bakslag under rehabtiden så det kommer ta lite längre tid än planerat.

Det var den 18 augusti som HV71 gick ut med att Martin Thörnberg hade en skada på underkroppen och skulle bli borta i åtta veckor. Den åttonde veckan är nu, men ännu finns ingen comeback i sikte för HV:s lagkapten.

— Det dröjer nog ett tag till som det känns just nu i alla fall, suckar Martin Thörnberg i telefonen när hockeysverige.se når honom.

”MÅSTE ÄNDÅ LEVA PÅ HOPPET”

Martin Thörnberg berättar att det är någon slags inflammation som delvis sitter i nederdelen av ryggen som håller honom borta och han har inte kunnat träna på is med laget.

— Jag vet inte hur man ska förklara det, men troligtvis är det någon form av inflammation i någon av musklerna som inte riktigt ger med sig. Jag kan inte riktigt förklara, men det går inte spela i alla fall.

— De gånger jag är på is så känns det sämre.

Vad säger läkarna om det hela då, det finns hopp om att du kommer tillbaka?

— Ja, det är ju tanken i alla fall. Sen vet man aldrig, just nu har man inte fått den där riktiga effekten som man hoppats på. Man börjar tveka lite själv ibland, men man måste ändå leva på hoppet att det ska fungera. Annars så hade jag ju gett upp för länge sedan. Jag gör allt jag kan göra för att försöka komma tillbaka och kunna spela.

Hur håller du igång om du inte kan vara på is?

— Det är cykel, cykel och styrketräning. Man får försöka hitta ett sätt att träna på som inte gör för ont. Det är svårt när man har en skada i det partiet. Man använder ju benen rätt mycket i träning. Så det är inte ultimat.

INGA ANDRA TANKAR ÄN ATT HAN SKA SPELA

HV71:s läkare Jonas Kalman vill inte gå in i detalj på Thörnbergs skadeproblem.

— Han har ett bekymmer som vi jobbat med ett antal veckor och vi har väl inte riktigt fått de resultat vi hoppats på än. Han har en bit kvar till spel.

Kalman berättar också att det inte finns några andra tankar än att Martin Thörnberg ska tillbaka till isen.

— Det är det vi jobbar för varje dag. Vi har inga andra tankar i nuläget.

Martin Thörnberg har i dagsläget ingen aning om när han kan vara tillbaka på is.

— Det är såklart att det är jobbigt att sitta vid sidan av. Det är inget snack om saken och man vill ju vara med där ute där det händer.

INTE OROLIG FÖR LAGET

Martin Thörnberg har under sin SHL-karriär gjort 164 mål i grundserien och 39 i slutspelet. HV71:s problem under inledningen av den här säsongen har varit just målskytte och Thörnbergs offensiva framfusighet har från läktarplats sett ut att saknats. Men han är inte orolig för laget.

— Jag tycker att, av det jag har sett, så har det sett bra ut. Problemet är målskyttet just nu men jag tycker inte att man behöver vara orolig för det. Vi skapar otroligt med lägen och det är bara en tidsfråga innan det lossnar rejält, det hade varit skillnad om man inte hade lyckats skapa lägen. Jag tycker vi för matcherna och vanligtvis vinner man såna matcher klart, men just nu gör vi inte det.