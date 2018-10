Han nådde stora framgångar som spelare och var målvakt för det Pittsburgh Penguins som på 90-talet tog två raka Stanley Cup-titlar. Nu tar den förre målvakten Tom Barrasso över den engelska klubben Sheffield Steelers där bland annat Jonas Westerling spelar.

Tom Barrasso utsågs till NHL:s bäste målvakt 1984 när han spelade för Buffalo Sabres. Fyra år senare trejdades han till Mario Lemieuxs Pittsburgh Penguins och kom att ingå i det framgångsrika lag som 1991 och 1992 vann två raka Stanley Cup.

Efter karriären slog sig 53-åringen in på tränarbanan och har de senaste säsongerna tränat i KHL och Italien. Nu är det klart att han tar över den engelska storklubben Sheffield Steelers där bland annat den förre Mora- och AIK-spelaren Jonas Westerling spelar.

Sheffield Steelers har varit på tränarjakt ända sedan den förre Trojatränaren Paul Thompson lämnade sitt uppdrag för en tid sedan.

BREAKING NEWS: Sheffield Steelers are delighted to announce the appointment of our new Head Coach, Tom Barrasso! #Steelers19 #SheffieldSteelers 🍊 pic.twitter.com/9UCglxcxtu

— STEELERS OFFICIAL (@steelershockey) October 9, 2018