Per Kenttä och tre av de spelare som gjort, eller gör succé i Oskarshamn. Foto: Bildbyrån

De har inlett Hockeyallsvenskan strålande med bara en förlust på det sju inledande omgångarna. Dessutom har Oskarshamns målvaktspar bara släppt in elva mål hittills. Det finns alltså all anledning för sportchefen Per Kenttä att vara nöjd och glad med hösten hittills.

— Framförallt tycker jag att vi har satt ett grundspel som ger oss chansen att vinna varje match, berättar han för hockeysverige.se.

Oskarshamns sportchef Per Kenttä skulle mycket väl kunna beskrivas som en fyndare av rang. Ifjol, under sitt första år som sportchef i allsvenska Oskarshamn, lyckades han knyta till sig bland andra Marcus Björk och Karl Johansson. Den första vann backarnas poängliga och fick ett SHL-kontrakt med Örebro, den senare fångades upp av de regerande svenska mästarna Växjö.

KREDDAR INTE SIG SJÄLV

Men själv håller Kenttä en låg profil och verkar inte vilja förhäva sig när det kommer till hans känsla gällande att hitta talang i vardande.

— Jag tänker väl inte att jag har något speciellt. Vi har satt de här grabbarna i en bra miljö som får dem att utvecklas. Sen har det framförallt varit drivna människor som vill framåt, som inte är nöjda med att bara komma till Oskarshamn och allsvenskan, utan vill vidare i sin hockeykarriär.

— I fallet Marcus Björk så är det helt och hållet han själv som har bäddat för sin framgång. Vi gav honom förutsättningarna och han tog dem.

Marcus Björk har stått för en fin säsongsinledning i Örebro med fyra poäng på sex matcher. En annan som stått för en fin säsongsinledning är målvakten Christoffer Rifalk som Kenttä hämtade till Oskarshamn från Kalix redan förra säsongen.

— Jag har sett och följt honom i flera år i Kalix och haft honom själv i Asplöven. Så jag visste att det var en driven person och en bra målvakt. Han behövde chansen att visa upp det för en bredare publik och han tog den chansen ifjol och var fantastiskt bra under sluttampen av säsongen och bäddade för vår framgång.

STARKT MÅLVAKTSPAR

Oskarshamns säsong ifjol tog slut i den sista playoffmatchen mot Leksand, steget innan direktkvalet mot SHL. Rifalk storspelade under sina åtta matcher i kvalet och släppte in under två mål i snitt per match. Den här säsongen har målvakten också inlett bra, bland annat så stoppade 22-åringen 48 skott i gårdagens 5-1-seger mot Leksand på bortaplan. Lysande siffror så klart, men faktum är att parhästen, den från HV71 inlånade Adam Åhman, också har gjort det bra i säsongsupptakten och ståtar med en räddningsprocent på fantastiska 97,6 på de fyra matcher han stått. I snitt släpper den blivande (?) JVM-målvakten 0,73 mål per match. Också det lysande siffror så klart.

Hur gick tankarna när ni plockade in Åhman på lån från HV71?

— De vann J20-slutspelet när jag var och tittade. Han var en bidragande orsak och han är en matchvinnare i målet. Plus att han fick vara med både a-landslaget i slutet av förra säsongen och stod någon SHL-match med HV. När det kom på tal med HV71 att låna honom hela den här säsongen så fanns det inte så mycket att tveka på, säger Per Kenttä.

Just med tanke på att ni har Rifalk så känns det inte som ni behöver vara oroliga för JVM?

— Nej, det är en del vi har i tanken när vi tog Åhman. Vi visste att han kan bli aktuell för JVM. Nu är det ju ingenting som är klart att han kommer spela där, men det ser ju onekligen bra ut och fortsätter han så här så kommer han mest troligt vara med där.

En annan spelare som visat framfötterna hos Oskarshamn är junioren Filip Sveningsson. Han spelade elva SHL-matcher med HV71 ifjol, men valde inför denna säsongen att skriva på för Oskarshamn. Tre mål och två assist har det blivit hittills för 19-åringen.

— Han är rivig, oöm och har även offensiva skills. När det blev klart att han inte skulle fortsätta i HV så fanns det ingeting att tveka på för oss, säger Per Kenttä.

— Vi visste att det fanns mycket i honom och sedan har tränaren gjort ett bra jobb att plocka fram det. Han visar redan nu att han är mogen och en bra spelare i Hockeyallsvenskan.

HITTAT ETT GRUNDSPEL

Oskarshamn har överraskat på omgivningen med sin inledning. Sex segrar på de sju inledande omgångarna och utan konkurrens tätast bakåt. De placerar sig som trea i tabellen just nu med närkontakt till toppen.

Vad går erat grundspel ut på?

— Det kräver att alla jobbar stenhårt och verkligen köper det de ska göra, främst i spelet utan puck. Alla har kuggat i och då blir vi ett jobbigt lag att möta, motståndarna får inte så mycket tid som de är vana vid.

Per Kenttä lyfter också fram ledarstaben med huvudtränaren Håkan Åhlund, den assisterande tränaren Fredrik Hallberg, målvaktstränaren Viktor Alm och fys-tränaren José Puntigliano.

— Gruppen tävlar för den, samtidigt som tränarna ställer upp för dem. Så samarbetet fungerar bra hittills. Vi stöter och blöter dagligen, men vi har fått en lovande start och då är det alltid lättare att jobba också.

Tränarkvartetten är ny för året och många nya spelare in. Har Oskarshamn jobbat på något speciellt sätt för att få ihop gruppen så pass snabbt som man ändå verkar ha fått?

— Vi har kärnan kvar från ifjol. Jag tycker att det är de som ska ha kredd för att vi har fått ihop killarna. Sen har vi gett dem verktygen för att komma ihop som grupp. Men sen hjälper det alltid att vinna matcher, det är den bästa medicinen för att en grupp ska gå samman och tävla för varandra.

Kärnan Kenttä pratar om är Jonas Engström, Arsi Piispanen, Robin Söderqvist och Filiph Engsund.

— De vet hur vi vill spela hockey och hur det fungerar utanför isen. De gör ett jävla jobb i det tysta.

LÅNEN BLEV EN SNACKIS

Trots fjolårssuccén, där Oskarshamn länge låg i den absoluta toppen av tabellen, så blev den stora snackisen kring laget alla spelare som lånades in. Enligt eliteprospects var det hela 16 spelare som vid något tillfälle var inlånade i truppen. Till denna säsong har de allsvenska klubbarna sinsemellan kommit överens om en begränsning av antalet lån och då blir ju frågan hur Oskarshamn tacklar det hela vid eventuella skador, finns bredden och återväxten?

— Vi har ett J20 Elit-lag och ett J18 som är i högsta serien, det är den återväxten vi har. Nu är det så att de allsvenska klubbarna kommit överens om detta och då får vi se till att hålla det. Vi har redan Tobias Frid, Eddie Levin och Christian Lindberg uppe i a-truppen, så jag tycker vi har bra juniorverksamhet. Även om det kommer ta lite tid att bygga den ännu bättre. Vi har ju inte de möjligheterna med Superelit som en del allsvenska klubbar har.

Kommer ni fortsätta tillhöra toppen i allsvenskan under säsongen?

— Jag vill ju tro det. Men samtidigt är sju matcher ingen säsong och vi får vara ödmjuka inför uppgiften och fortsätta kriga. Jag tycker ändå att vi har ett så stabilt grundspel så vi ska kunna fortsätta tävla varje match, vi kan inte se längre än så.