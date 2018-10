Samuel Ersson gör succé i Västerås. Foto: Bildbyrån

Det fanns en dörr på glänt för honom i Brynäs – men den slogs igen. I stället hamnade Samuel Ersson i Västerås, där han så här långt gjort dundersuccé. Nu berättar han om genombrottet – och beskedet från Brynäs.

– Hade jag fått bestämma hade jag fått chansen, säger han till hockeysverige.se.

Att Brynäs inleder en säsong svajigt är inget nytt. Det är snarare regel än undantag. De krisrubriker som finns kring klubben nu fanns även förra säsongen i samma läge. Det var så dörren öppnades för Samuel Ersson.

Brynäs hade David Rautio på skadelistan, och när även Felix Sandström blev skadad mitt under en match mot serieledande Färjestad fanns bara en okänd 18-åring vid namn Samuel Ersson kvar. Han kastades in i hetluften, släppte in sitt första SHL-skott, men spelade sen upp sig ordentligt. I den krisartade situation de var valde Brynäs att leta efter en ersättare till de skadade målvakterna. Johan Holmqvist var aktuell men han var sjuk och kunde inte ansluta till nästa match mot Färjestad. I stället för att vänta på ”Honken” valde Brynäs att då panikvärva Linus Fernström. Fernström blev klar för klubben ett dygn före matchen.

Samuel Ersson? Han fick inga fler chanser. Nu berättar han om härvan.

– Det är klart jag ville spela. Alla vill vara med och lira och visa upp sig, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Men samtidigt förstår jag Brynäs. De var i en jäkligt pressad sits och man måste tänka på vilken miljö det är i Gävle. Det är samma sak i år när det har börjat sisådär. Det blir ett jäkla tryck från fans och överallt ifrån. Då är det inte det lättaste för en 18-åring att komma in i det. Så, jag förstår hur de tänkte. Men hade jag fått bestämma hade jag fått chansen där.

”KANSKE HADE FÅTT SPELA JÄTTELITE”

Fick du någon förklaring till varför de inte ville ställa dig i mål nästa match?

– Lite handlade det nog om pressen. Inte för att de sa speciellt mycket om varför jag inte fick spela, egentligen. Och det är väl det jag kände både då och känner nu, att kommunikationen hade kunnat vara bättre under några stunder. Men jag kunde läsa det där mellan raderna, att det var så de tänkte.

Kände du redan där och då att du behövde söka dig vidare från Brynäs?

– Nej, det kom efter säsongen när jag fick prata med lite klubbar. Jag har tur att jag har många smarta personer runt mig. Mina föräldrar framför allt, som vet vad som är rätt för mig och som får mig att inte sväva iväg. Vi har Pekka (Alcén, tidigare målvaktstränare i Brynäs) som jag fortfarande pratar mycket med. Min agent Micke (Rosell) har också hjälpt mig mycket och sett till att jag valt att gå rätt väg. Och med facit i hand har ju Västerås blivit jättebra.

– Man vet ju inte…om dom hade öppnat för mig i Brynäs så hade jag kanske varit andrekeeper i SHL nu. Då kanske jag hade fått spela jättelite. Det hade varit en enormt hög nivå att konkurrera på. Så ur många aspekter har det varit rätt för mig att flytta till Västerås. Det är rätt ställe för mig att vara på just nu.

Den 18-årige talangen menar dock att tiden han fick spendera med Brynäs A-lag var viktig för honom.

– Det var en jättenyttig erfarenhet. Jag fick en riktig inblick på hur allt är i seniorhockey. Jag fick se vilken proffsighet som finns, hur alla uppträder både på och utanför isen. Det är något jag kunnat ta med mig efteråt.

I STORFORM

Trots Samuel Erssons ringa erfarenhet (två perioder) av seniorhockey på tävlingsnivå har han hittills gjort stor succé i den allsvenska nykomlingen Västerås. Så sent som igår höll han nollan i segern mot Västervik.

– Det var riktigt sköna poäng att få med sig hem. Vi jobbar jävligt hårt och gör bra grejer, och det har vi gjort tidigare också men då har vi haft motstuds i flera matcher.

Din egen insats var inte så pjåkig, heller…

– Nej, det är alltid skönt att hålla nollan. Nu är jag inne i en sån period där det studsar rätt för mig. Det känns förstås jävligt bra och ger mycket självförtroende. Men samtidigt…det är mycket tur där ute också. Det är en kombination.

Målvaktstalangen är själv förvånad över framgångarna.

– Haha, ja…Det är inte direkt så att man trodde inför säsongen att det skulle börja så här bra. Det är förstås jättekul när det går bra och man hjälper laget vinna matcher.

– Just nu spelar hela laget väldigt bra. Vårt försvarsspel gör att vi inte släpper till speciellt mycket. Så det har varit en tacksam uppgift att komma in i Västerås i just det här läget. Föreningen är jättebra överlag och försvarsspelet gör det lätt att spela. Jag har fått mycket hjälp.

TVÅA I MÅLVAKTSLIGAN

Hade du tvivel själv på om du skulle hålla på den här nivån?

– Alltså, man kan ju inte gå in och tvivla i det här läget. Jag måste gå in och tro på mig själv. Jag tror jag mer kände en iver att bevisa för andra, framför allt för föreningen, att de gjorde rätt som satsade på mig och trodde på mig.

Hittills är det bara Adam Åhman som visat upp en bättre statistik i HockeyAllsvenskan. Samuel Ersson har räddat 96,43 procent av skotten och bara släppt in tre mål på tre matcher. Gemensamt för de båda målvaktstalangerna är att de också är högaktuella för JVM-truppen. Men det är ingenting som Ersson vill tänka på.

– Det är klart att alla vill vara med och spela JVM, så är det. Men om du går runt och tänker på det så tror jag spelet kan låsa sig, liksom. Samtidigt spelar både Olle (Eriksson Ek) och Adam (Åhman) jättebra just nu. Det är verkligen kul, att det är en sådan hård konkurrens.

VILL FÅ CHANSEN

Till skillnad från tidigare år finns det dock ingen gjuten förstamålvakt i Juniorkronorna, utan det finns en chans för flera målvakter att spela sig till en förstaspade i VM-turneringen om drygt två månader.

– Någonstans känner jag väl såklart att jag också kan vara med och lira i JVM, och det vill jag göra. Jag tror på mig själv och tror jag kan bidra i landslaget. Men som sagt, det är en jättehård konkurrens. Man får se hur de går och hur landslagsledningen resonerar.

Men först väntar en hel del allsvenskt spel. I morgon väntar Almtuna i ett viktigt mittenmöte.

– Det är bara för oss att fortsätta med det vi hållit på med så här långt. Det handlar om det hårda jobbet och att fortsätta sätta försvarsspelet, för det är det vi bygger vårt spel på. Det som blir extra viktigt för oss nu blir ju att göra fler mål. Vi behöver vara hetare på kassen och få med oss några skitmål. Kanske trycka in någon retur eller sätta dit någon styrning, avslutar Samuel Ersson.