Sam Hallam och hans Växjö har trots en svag inledning statistiken på sin sida. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Den underliggande statistiken har hittat ut till den breda hockeyallmänheten och efter en djupdykning i den så kan vi konstatera ett par saker. Bland annat den att de regerande svenska mästarna Växjö kommer bli att räkna med ju längre säsongen lider.

Man brukar säga att tabellen aldrig ljuger och det är ju i och för sig sant. Men så här tidigt på säsongen så kan den ändå göra det till viss del, om vi väljer att se det hela på lite längre sikt. Hockeysverige.se har tittat lite närmare på den så kallade underliggande statistiken och genom den kan vi utläsa ett par intressanta saker.

Vi har valt att titta på Corsi och PDO och innan vi går vidare så finns det goda skäl att kortfattat förklara vad detta innebär.

Corsi:

Mäter hur många skott som avlossas mot motståndarnas mål kontra det egna i spel fem mot fem. Säg att ett lag har en procent på 60 så är det en indikation på att de också för spelet.

PDO:

Måleffektiviteten (skottprocenten) plus räddningsprocenten i spel fem mot fem. Den här totalsumman brukar landa på i genomsnitt 100 eller alldeles i närheten när säsongen summeras och är därför ett bra verktyg för att se om ett lag presterar över eller under den tabellplacering de för stunden råkar ha. I fjol hade Växjö och Djurgården högst PDO, strax under 102, medan klara jumbon Karlskrona stannade på knappa 97. Större skillnad var det alltså inte mellan botten och toppen.

Det ska betonas att denna statistik bygger på spelet fem mot fem. Lag kan alltså prestera bättre än vad den underliggande statistiken säger genom att vara vässade i special teams.

Nedan några lag som sett till förhandstipsen underpresterat, men där siffrorna visar att det nog inte är någon större fara på taket på längre sikt.

Växjö

Tabellplacering: 9

Matcher: 6

Poäng: 8

Boxplay: 90,91%

Powerplay: 17,65%

Corsi: 58,84%

Måleffektivitet: 3,45%

Räddningsprocent: 94,64%

PDO: 98,09

De regerande svenska mästarna har underpresterat rejält sett till förhandstipsen och har bara vunnit två matcher av de sex som de spelat. Dessutom har de bara gjort nio mål framåt och släppt in lika mycket bakåt.

Men siffrorna ni ser ovan ger ändå ett starkt skäl till optimism. Växjö för sina matcher och skottprocenten lär öka ju längre säsongen går och skyttarna har kalibrerat siktet lite bättre. Det innebär att PDO:n lär stiga en smula och att poängen kommer börja trilla in i stadigare takt än vad de gjort hittills.

HV71

Tabellplacering: 10

Matcher: 7

Poäng: 8

Boxplay: 86,96%

Powerplay: 10%

Corsi: 60,46%

Måleffektivitet: 5,11%

Räddningsprocent: 91,60&

PDO: 96,72

Ett annat Smålandslag som underpresterat i säsongsöppningen om man ser till experttipsen. Men också här finns det skäl till optimism inför framtiden. Corsin ger oss en fingervisning om att HV71 för sina matcher, men att måleffektiviteten har varit alldeles för skral. Det ser vi på den totala PDO:n som ger utrymme för en rejäl förbättring.

Om vi tittar bortom Corsi och PDO så har HV71 även en stor förbättringspotential i powerplay.Med sina 10 procent är de just nu näst sämst i hela SHL, bara jumbon Rögle är sämre.

Brynäs

Tabellplacering: 11

Matcher: 8

Poäng: 8

Boxplay: 72,73%

Powerplay: 28,57%

Corsi: 53,40%

Måleffektivitet: 3,41%

Räddningsprocent: 90,41%

PDO: 93,82%

Har vid sidan av Rögle och Färjestad målats ut som ett av ligans krislag och inledningen har varit skral sett till det spel de presterat. Den underliggande statistiken skvallrar dock om att det finns utrymme för förbättring.

De för spelet, men har samtidigt ligans sämsta PDO. Givetvis måste måleffektiviteten upp här, men det finns också förbättringsområden på räddningsprocenten att ta av.

En stor del till att Brynäs också ligger där de ligger stavas spelat i boxplay där de är bland de sämre i ligan. Å andra sidan har de kompenserat upp det genom att vara strålande i powerplay.

Färjestad

Tabellplacering: 13

Matcher: 6

Poäng: 7

Boxplay: 83,33%

Powerplay: 11,11%

Corsi: 52,75%

Måleffektivitet: 4,20%

Räddningsprocent: 95,12%

PDO: 99,32%

Parkerar just nu på sista plats i serien, men som ni märker så finns utrymme för förbättring i siffrorna. De för spelet, men skärpan i avsluten har saknats och istället har de fått förlita sig på briljant målvaktsspel av Markus Svensson.

Just räddningsprocenten lär gå ned en smula ju längre säsongen lider, men samtidigt lär effektiviteten framåt gå upp. Minns att PDO:n brukar landa i närheten av 100, precis där Färjestad är nu.

Bortom den underliggande statistiken så ser vi också att det finns enorm förbättringspotential i lagets powerplay, detta med tanke på vilka spelare de faktiskt har att tillgå i spelformen.

Statistiken är hämtad från shl.se.