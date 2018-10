Leksand är i Malmö för att spela bortamatch mot Pantern under fredagen. Nu har information kommit ut att klubben har registrerat 48-årige Jonas Levén som målvakt. - Händer något så får vi inte ner någon målvakt i tid, säger Levén sj

Han tappade både speltid och självförtroende i Leksand under fjolåret. Det utmynnade i en flytt till Karlskoga och sedermera Västerås, där han inlett säsongen starkt. Nu trivs Isac Skedung med hockeylivet igen. – Jag fick tillbaka lite sj

Södertälje tog tre tunga poäng mot Tingsryd. Det kan de tacka Nikolai Meyer för. Han vände matchen sent. Nikolai Meyer var en av de tyngre allsvenska värvningar som gjordes inför säsongen. Han har onekligen levererat. Idag stod dansken fö

Det fanns en dörr på glänt för honom i Brynäs - men den slogs igen. I stället hamnade Samuel Ersson i Västerås, där han så här långt gjort dundersuccé. Nu berättar han om genombrottet - och beskedet från Brynäs. - Hade jag fått best

Igår 12:22

De har inlett Hockeyallsvenskan strålande med bara en förlust på det sju inledande omgångarna. Dessutom har Oskarshamns målvaktspar bara släppt in elva mål hittills. Det finns alltså all anledning för sportchefen Per Kenttä att vara nöjd o