PÅ VÄG TILLBAKA? Efter flera tunga år pekar Sebastian Collbergs formkurva uppåt igen. Foto: Bildbyrån (collage)

Han blev svenska folkets kelgris under den minnesvärda JVM-turneringen i Calgary 2012. Sedan dess har Sebastian Collberg haft en krokig väg framåt. Men efter ett par skadetyngda säsonger verkar den nu 24-årige forwarden äntligen har fått det att lossna i Timrå.

– I dag vågar jag göra lite mer grejer och håller inte igen och är inte rädd för att göra misstag som jag kanske gjort lite tidigare, säger det tidigare storlöftet till hockeysverige.se.



Det var under JVM-turneringen i Calgary 2011/12 som Sebastian Collberg blev ett namn i hockeysverige. Blott 17 år gammal svarade den unge Frölundaforwarden för flera viktiga mål och lämnade turneringen som juniorvärldsmästare efter fyra mål coh sju poäng på sex matcher. Det höjde givetvis förväntningarna på ynglingen.

Efter ytterligare två JVM-turneringar och spel i SHL med Frölunda tog han 20 år gammal chansen i Nordamerika. Collberg draftades av Montréal Canadiens i andra rundan 2012, men fick se sina rättigheter trejdade till New York Islanders i mars 2014.

Det slutade med att han gjorde två säsonger i farmarlaget Bridgeport Sound Tigers i AHL innan han återvände till svensk hockey. Där blev det först två ganska slitsamma säsonger i Rögle innan han inför årets säsong valde att flytta upp till Sundsvall för spel med Timrå. Där har han haft stora framgångar. På åtta matcher har han svarat för fyra mål och totalt fem poäng.



Sebastian Collberg debuterade i SHL som 16-åring 2010. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller

”VAR EN TREDJE- ELLER FJÄRDELINARE”

Men vi börjar i Nordamerika och den tuffa tid som Sebastian Collberg tillbringade där. En tid som präglades av skador och konstiga roller.

– Det var ett helt annat spel borta i AHL. Jag lärde mig att spela på små rinkar och det blev lite tuffare och intensivare spel där. Det var mycket det jag tog med mig efter mina två säsonger där, berättar Collberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– I slutet blev det mer att jag var en tredje- eller fjärdelinare”som mer var ute och körde och inte en powerplaykille som jag var hemma. Det var lite mer att tuta och köra för mig där borta.

Givetvis är Sebastian Collberg lite besviken över att han inte fick testa på NHL-spel under sina säsonger i AHL.

– Klart att jag hade velat testa, men jag känner själv att jag inte spelade tillräckligt bra för att få den chansen.

Vad är det som gjorde att du inte fick ut din fulla kapacitet under tiden i Bridgeport?

– Det första jag gjorde var tyvärr att jag opererade min axel så från början kände jag mig inte riktigt redo fysiskt. Sedan kom det en ytterligare skada under den säsongen. Skadorna har kommit lite vid fel tillfällen för mig, när jag kanske spelade min bästa hockey.

– Andra säsongen, i slutet av den och i slutspelet, spelade jag min bästa hockey där borta. Jag hade då spelat ett tag utan att vara skadad och tyckte att jag kom in i spelet bättre.

FICK SKRIDSKOSKENA ÖVER LÅRET OCH BRÖT HANDLEDEN

Det var för två år sedan som han lämnade Nordamerika för att flytta till Ängelholm. Trots att de två säsongerna i Rögle inte blev några spelmässiga höjdare trivdes han i klubben.

– Det var en jättekul tid och jag trivdes väldigt bra. Ängelholm är en trevlig stad och det var trevliga killar i laget. Självklart hade jag ett lite sämre självförtroende och första säsongen där nere var väldigt tuff. Vi i laget spelade inte så bra den säsongen då vi kvalade.

– Förra säsongen var det framför allt skadorna som höll mig borta ganska mycket. Jag bröt bland annat min handled, så det har faktiskt varit lite upp och ner senaste säsongerna.

– När bröderna Abbott kom in hade jag bara spelat en match då jag fick en skridsko över låret som gjorde att jag var borta en månad. Sedan spelade jag några matcher, men den sista januari bröt jag handleden och efter det spelade inte jag något mer.

Var det givet att tacka jag då din tidigare sportchef i Frölunda, Kent ”Nubben” Norberg, ringde och berättade att han vill ha dig till nykomlingen Timrå?

– Det var kul att han ringde, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra eftersom min säsong hade varit så fram och tillbaka. Jag hade absolut kunnat tänka mig att vara kvar i Rögle, men nu blev det inte så.

– Jag och ”Nubben” hade ett bra samarbete då han tog mig till Frölunda. Sedan kollade jag mycket på Timrå när dom spelade i kvalet eftersom jag är väldigt bra kompis med Erik Karlsson som spelade här förra säsongen. Jag gillade verkligen hur Timrås spelstil såg ut med en offensiv och rolig hockey. Det var mycket därför jag valde Timrå.

Påverkades valet av Timrå att det var just Kent Norberg som var sportchef i klubben?

– Det är såklart en liten trygghet att jag känner ”Nubben” och vet hur han funkar, så självklart påverkade det.



Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

”DET ÄR LITE FAMILJÄRT PÅ NÅGOT SÄTT”

Sebastian Collberg gör heller ingen hemlighet av att han verkligen trivs i sin nya klubb.

– Det har varit jättebra här. Redan i somras tyckte jag att det var ett väldigt lätt gäng. Stommen som var kvar från förra säsongen har dessutom varit med rätt länge. Dom vet exakt hur allt fungerar och jag tycker att dom har fått ihop laget väldigt bra. Det är verkligen kul att komma till hallen och träffa alla.

Märker du av den tradition som finns i klubben?

– Ja, det gör jag. När man sedan umgås med dom som varit här ett tag, dom känner ju i princip halva staden här uppe. Jag är själv från en småstad, Mariestad. Nu är inte Sundsvall jättelitet, men det blir lite familjärt på något sätt och jag gillar det.

Det har blivit fyra mål på första åtta matcherna för västgöten och det går inte att säga annat än att det äntligen tyckts ha lossnat för honom.

– Det har varit kul och jag har fått spela med bra spelare. Senaste matcherna har jag spelat med (Ludvig) Rensfeldt och (Filip) Hållander. Jag tror också att jag har haft lite tur, men självklart att få göra mitt första mål direkt i första matchen ger lite självförtroende som jag har sedan har kunnat bygga vidare på.

– Jag har fått en roll som jag gillar och trivs verkligen med ”Freddan” (Fredrik Andersson) och ”Tellan” (Johan Thelin) som tränare. Jag känner mig bekväm i allt vi gör och jag gillar vår spelstil. Nu gäller det att fortsätta hålla i.

Du har haft ett par tunga säsonger bakom dig med tuffa skador och så vidare, känner du ändå att det släppt lite för dig nu i inledningen av den här säsongen?

– Ja, det tycker jag också. Jag slappnar av på ett annat sätt den här säsongen. Självklart lär man sig lite mer för varje säsong hur ligan fungerar, hur man ska spela och hitta ytor där ute.

– I dag vågar jag göra lite mer grejer och håller inte igen och är inte rädd för att göra misstag som jag kanske gjort lite tidigare.

– Klart att det också är mycket lättare att komma till hallen för att träna när man spelar bra. Senaste säsongerna har det varit en liten börda att komma och spela matcherna, men den här säsongen har det varit riktigt kul att gå ut och spela och hockey är jäkligt roligt. Det här är också något ”Freddan” ofta påpekat och det har hjälpt mig mycket.

”FÅR SATSA PÅ ATT HÅLLA OSS KVAR”

Timrå var inför säsongen allmänt tippade att komma sist i SHL. Nu är det långt kvar, men inför kvällens match mot Rögle ligger laget på en åttondeplats.

– Vi jobbar hårt för varandra, täcker skott och det är backchecking. Alla tar det ansvar man ska göra där ute och alla litar på varandra.

– Som det har varit senaste två matcherna så har vi inte vunnit, men vi har varit där och nosat och spelat bra. Det har varit lite smådetaljer som inte fungerat, men alla vet att alla kommer ge 100 procent där ute på isen. Det tror jag också syns samtidigt som det kommer vara tufft att möta oss under hela säsongen för vi är bra tränade och kommer orka spela det spelet vi gör.

Hur långt kan det räcka?

– Det är svårt att säga eftersom det är så pass tidigt på säsongen. Först och främst får vi satsa på att hålla oss kvar i ligan. Sedan får vi bygga vidare på det.