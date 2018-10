ISBESÖK. Zlatan Ibrahimovic släppte en ceremoniell puck i natt. Foto: Skärmklipp/Fox Sports

Los Angeles Kings bjöd in en speciell gäst för att släppa en ceremoniell puck inför mötet med New York Islanders i Staples Center. Zlatan Ibrahimovic klev ut på isen och fick glada tillrop från hemmafansen – och expertkommentatorn Jim Fox.

– Om vi ställde man frågan skulle han antagligen säga att han är en av de bästa hockeyspelarna i världen, sade Fox under sändningen från matchen.

Zlatan Ibrahimovic tar varje tillfälle i akt att synas och höras sedan han flyttade till USA för att fortsätta karriären i L.A. Galaxy. I natt var han åter ute i offentligheten för att släppa en ceremoniell puck inför NHL-mötet mellan Los Angeles Kings och New York Islanders.

37-åringens framträdande på isen fick Kings expertkommentator Jim Fox att gå rejält i spinn.

– Om vi ställde frågan skulle han antagligen säga att han är en fantastisk hockeyspelare, en av de bösta hockeyspelarna i världen, sade Fox innan Ibrahimovic släppte pucken mellan Kings assisterande kapten Drew Doughty och Islanders kapten Anders Lee.

Kings hade antagligen behövt en målgörare av Zlatans rang på isen i natt. Det blev nämöigen förlust mot Islanders med 2–7.

Islanders svenske keeper Robin Lehner stoppade 28 av 30 skott innan han tvingades utgå efter att ha fått ett skott mot huvudet.