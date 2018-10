Det var en emotionell återkomst till Chicago för Niklas Hjalmarsson i natt. En hyllning till den svenske backen spelades upp på jumbotronen – varpå han brast i tårar.

– När jag såg min son var det svårt att hålla tillbaka tårarna, säger Arizona Coyotes-backen efter 4–1-segern.

LÄS ÄVEN: Chicago föll i Corey Crawfords comeback

Niklas Hjalmarsson fick lämna Chicago Blackhawks för Arizona Coyotes inför förra säsongen. I fjol missade han dock en stor del av säsongen på grund av skador. Därför var det först i natt Blackhawks kunde ta tillfället i akt att hylla den trefaldige Stanley Cup-mästaren för hans insatser i klubbens tröja.

Under Coyotes 4–1-seger över Blackhawks spelades en hyllningsvideo upp på jumbotronen. Det fick 31-åringen att bli emotionell.

– Att se alla de där klippen… Jag gav mitt hjärta och min själ för den här klubben i tio år och spelade så hårt jag kunde. Jag är stolt över vad jag lyckades utföra med mina fantastiska lagkamrater här. När jag såg min son var det svårt att hålla tillbaka tårarna, säger Hjalmarsson till klubbens webbsida.

Tidigare lagkamraten Jonathan Toews erkände efteråt att även han blev påverkad.

– Jag blev nästan känslomässig jag också när jag såg hans reaktion, sade Toews till NBCS Chicago.

Hjalmarsson debuterade för Chicago Blackhawks under säsongen 2007/08. Han spelade 622 matcher med klubben innan trejden till Arizona och var med om att vinna Stanley Cup 2010, 2013 och 2015.

A teary-eyed Niklas Hjalmarsson receives a touching tribute, as he returns to the United Center for the first time.

💻: https://t.co/qFhtSb3JPP pic.twitter.com/kqDb0iF15h

— Blackhawks Talk (@NBCSBlackhawks) October 19, 2018