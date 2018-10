Alexander Johansson. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

Tidigare den här säsongen lämnade Alexander Johansson över kaptensskapet i Färjestad till Mikael Wikstrand. Nu kan Johansson vara på väg bort från klubben.

Helsingborgs Dagblad skriver att Rögle är intresserade av Färjestadsspelaren. De ser honom som en tänkbar ersättare till Matt Anderson. Andersons kontrakts bröt häromdagen sedan han ådragit sig en skada i Rögledebuten, och blir borta från spel under en lång tid.

Alexander Johansson var framgångsrik under sitt första år i Färjestad och gjorde då 15 mål. Förra säsongen blev det bara elva poäng på 28 matcher och den här säsongen har han till och med varit petad under stundom. Nio matcher in på säsongen står 30-åringen på en assistpoäng.

Johansson har redan spelat två säsonger för Rögle. 2010 till 2012 representerade han laget i HockeyAllsvenskan och stod för 40 poäng på 76 framträdanden.