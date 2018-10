VÄSSADE MÅLSKYTTET MED LÄCK. Rickard Huggs träning med Eddie Läck har gett utdelning. Foto: Bildbyrån

Från sex mål på 66 matcher förra säsongen till sex mål på nio matcher den här säsongen. En del av den utvecklingen tackar Rickard Hugg målvakten Eddie Läck för. Deras gemensamma träning under sommaren har gett utdelning.

– Jag har försökt bli mer självisk, säger den JVM-aktuella OHL-forwarden till hockeysverige.se. ...

Det var en sommar han helst vill glömma. I april 2017 hade Rickard Hugg varit lagkapten för det svenska juniorlandslag som tog silver på U18-VM. Trots det var det ingen NHL-klubb som ropade upp hans namn under draften i Chicago, en stor besvikelse för Leksands Hudiksvallfostrade center. Sommaren blev inte bättre av återkommande sjukdomsbekymmer som tvingade honom att äta pencillin.

När sommaren var över och Hugg flyttade över till Kanada för spel i OHL och Kitchener Rangers var han inte riktigt i den form han behövde vara. Resultatet blev en säsong som inte levde upp till förväntningarna. Sex mål och 32 poäng på 66 matcher i den offensivglada ligan imponerade inte. Efter det var aldrig aktuellt att han skulle bli draftad av någon NHL-klubb i somras heller.

Men skam den som ger sig. Fylld av revanschlust gick 19-åringen in i årets försäsong med ett nytt mindset och ett annorlunda träningsupplägg. Det har gett resultat. Under försäsongen var han en av Juniorkronornas främsta aktörer i turneringarna i Kamloops i juli och Örnsköldsvik i augusti.

– Jag har fått en jättebra start, säger Rickard Hugg när hockeysverige.se får tag på honom i Kitchener.

– Hela vägen från Kamloops via Örnsköldsvik till nu har det gått bra. Jag hade en jättebra sommar med jättebra träning hemma i Leksand.

KOMMER FRÅN SKIDFAMILJ

Rickard Hugg har alltid varit bra tränad och haft bra grundkondition. Inte så underligt med tanke på att han kommer från en familj av längdskidåkare. Båda hans föräldrar har tävlat på juniorlandslagsnivå och hans faster Sara Hugg har vunnit ett par SM-guld.

– Konditionen har aldrig varit något problem, så i sommar har jag bara underhållit den och försökt lägga fokus på mer explosiva, snabba grejer. Mycket styrkeövningar och sprinter. Jag känner det på isen, att jag kan göra bättre tempoväxlingar, säger han.

Det har resulterat i att Kitchener Rangers fått tillbaka en bättre spelare. Under säsongsinledningen har svensken varit en av lagets ledare. Redan efter nio matcher har han matchat fjolårets sex mål och svarat för totalt 13 poäng.

Det förbättrade målskyttet har också sin förklaring. En förfrågan från en svensk NHL-målvakt att träna extra på is har gett resultat.

– Jag var och tränade i Leksand en morgon när Eddie Läck kom in och ville ha en skytt till sin isträning. Jag ställde upp. Det var givetvis målvaktsövningar för honom, men även bra skottövningar för mig. Det blev ett tiotal pass under veckorna vi var hemma och det var riktigt bra träning för mig, berättar Rickard Hugg.

– Jag har lagt mycket fokus på skottet och försökt bli mer självisk och inte passa varje gång, utan försöka ta fler skott.

Rickard Hugg är tacksam för möjligheten att träna med New Jersey Devils-målvakten.

– En grymt skön person. Jag kände inte honom utan vi hade bara hejat på varandra några gånger tidigare, men han är en jättesnäll och skön person som var lätt att lära känna, säger han om Eddie Läck.



Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson

HAR IMPONERAT PÅ MONTÉN

Trots att förra säsongen i Kitchener inte blev vad han hade hoppats på fanns det aldrig några planer på något annat än att återvända till OHL. Nu känner Hugg också en helt annan trygghet utanför isen.

– Man kanske bara tänker att man flyttar till Kanada och spelar hockey, men det är mycket att ta in när man kommer över. Ett nytt land, en ny kultur och ett nytt språk. Det är så många saker att ya hänsyn till som man kanske inte tänker på från början, konstaterar han.

– Jag känner mig mycket starkare i år, inte bara fysiskt utan psykiskt och mentalt också. Jag har bättre självförtroende och känner att jag kan ta för mig mer på alla sätt.

Det är ett självförtroende som kan leda hela vägen till JVM. Förbundskapten Tomas Montén har bra koll på Rickard Hugg efter hans gästspel i Juniorkronorna på försäsongen. Faktum är att han var aktuell för en plats redan i fjolårets trupp.

– Han var med oss i fjol i Plymouth på sommaren och jag var över och såg honom i två matcher. Men då tyckte jag inte han var tillräckligt bra så han blev reserv, berättar Montén.

Nu är läget ett annat.

– Det är stor skillnad på honom nu. Han är ett år äldre såklart, men att han är så pass mycket bättre tränad fysiskt har hjälpt hans skridskoåkning. Han var bra för oss i Kamloops och Ö-vik och nu har han varit en av Kitchener Rangers bästa forwards. Rickard har dragit ett stort lass för dem. Det känns definitivt som han tagit stora steg.

HAR LAGT UNDAN DRAFTEN: ”FÖRSTA ÅRET VAR EN STOR BESVIKELSE”

För Rickard Hugg är JVM säsongens stora mål.

– Ja, verkligen. Det skulle vara otroligt roligt. Det är en barndomsdröm att komma med på JVM. Det har jag drömt om sedan jag var liten, säger han och berättar att han började följa turneringen redan som liten grabb.

– Jag och pappa var och kollade i Leksand och Mora (2006/07). Då var jag så liten att jag knappt kommer ihåg det, sju år typ. Men det finns många starka minnen från alla turneringar. När Zibanejad avgjorde på overtime såklart, men även Rysslands vändning mot Kanada i finalen 2011.

Om säsongen fortsätter att vara framgångsrik för Rickard Hugg finns fortfarande möjligheten att bli draftad.

– Självklart skulle det vara otroligt kul, men det är inget jag tänker på nu, säger han.

– Första året när jag inte blev vald var det en stor besvikelse, men det fanns inget jag kunde göra åt det. Bara fortsätta att jobba för att bli bättre. Jag vill spela i NHL lika mycket nu som tidigare. Den här sommaren hade jag inga förväntningar på att bli vald, så det var inget jag brydde mig om.

Innan Rickard Hugg går händelserna så mycket i förväg har han en hel del hockey att spela. På lördag ställs han mot ett bekant ansikte i Adam Boqvist då Kitchener möter London Knights.

– Det ska bli kul att möta honom igen, säger Hugg.

Har du gett honom några tips sedan han kom över för att spela i OHL?

– Äh, han har så mycket hockey i sig så det är nog jag som ska fråga honom om råd (skratt).