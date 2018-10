Dan Pettersson, Linköping Foto: Bildbyrån

Från Västervik till tvåårskontrakt i Södertälje – och raka vägen till SHL och Linköping. Och i LHC har Dan Pettersson kommit in bra. Väldigt bra.

– Man växer ju av förtroende, säger Pettersson till hockeysverige.se.



LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under sommaren framhöll C Mores expert Mike Helber Dan Pettersson som en av de spelarna som en blivande SHL-spelare:

– Jag tror att Dan Pettersson i Södertälje spelar i SHL om ett år, sa han i en intervju med Hockeysverige i juni.

Det gick snabbare än så. På pricken en månad senare var allt klart. Pettersson, som hade skrivit kontrakt med SSK inför säsongen, lämnade för Linköping. En chock för Södertälje:

– Det är klart det är djupt olyckligt och påverkar oss negativt när en SHL-klubb kontrakterar en av våra spelare så sent. Tyvärr är det inget vi kan påverka i nuläget eftersom det är så reglerna ser ut, sa lagets klubbdirektör Mats Pernhem till lagets hemsida när allt var klart.

Själv menar Dan Pettersson att SSK var väldigt stöttande:

– De skötte det bra, tycker jag. Det var inga hard feelings, sådär. De önskade mig lycka till och var glada för min skull, säger han och fortsätter:

– Jag var ju i Södertälje från maj till juli, egentligen. Någonstans där innan deadline hörde Linköping av sig och det var svårt att tacka nej till en sådan chans. Det är något man har kämpat för hela livet. Jag såg det som en grym möjlighet. Reglerna är som de är. Det är inget jag kan påverka, men jag är glad att jag är här nu.

”EN VÄLDIGT SMART SPELARE”

För hockeysverige.se berättar LHC:s general manager Fredrik Emvall om tankegångarna hos föreningen när valet föll på just Pettersson.

– Vi visste att Filip (Karlsson) var skadad och att han skulle komma tillbaka tidigast i slutet av augusti. Så vi ville säkra upp på centerpositionen. Vi hade haft koll på Dan sedan tidigare och kände att det är en väldigt spännande spelare.

Reglementet är som det är, hur mycket spelade det in?

– Det är klart att det spelade in i den här situationen. Eftersom vi visste att vi kunde plocka till 20 juli där någonstans, föll det sig naturligt att vi tittade där efter en bra ersättare. Men vi hade koll på Dan, som sagt.

Emvall är väldigt nöjd med det han och LHC har fått ut av sommarvärvningen än så länge:

– Han är en väldigt smart hockeyspelare. Han är kanske inte den snabbaste på skridskorna men han kompenserar det men sin smarthet. Det blev en tuff start där han var borta tre veckor i augusti med ljumskproblemen men har varit en riktig klippa i laget sedan dess. Han tar en stor roll defensivt och får spela mycket i fyra-mot-fem. Han tar många defensiva tekningar och det är en spelare man kan lita på i alla lägen. Han är lugn och stabil, menar Emvall.

Han är inte ensam i sin uppfattning. Lagkamraterna Mattias Bäckman och Fredrik Karlström sluter upp i hyllningskören till den reslige (198 centimeter/98 kilo) Pettersson:

– Han har kommit in med ett stort lugn. Han är bra defensivt och kommer in med mycket energi. De defensiva tekningarna har blivit hans specialitet, säger Bäckman och Karlström fyller på:

– Jag håller med Matte. Dan är urstark i defensiven. Han har bra räckvidd och är oerhört lugn.

”HAR KOMMIT IN I DET BRA”

Själv tar huvudpersonen det hela med ro. Han försöker mest vara saklig i sin förklaring till den faktiska framgången i SHL än så länge. Och den är inte så avancerad:

– Det känns som att jag har kommit in i det och lyckats ta några steg och växa in i det. Man växer ju av förtroende och jag har fått förtroende i de defensiva momenten. Jag har fått vara inne när vi ska stänga matcherna när vi haft ledningen. Det är sådant som gör att man växer, så klart. Sen får man försöka utveckla sig ytterligare, säger Pettersson sakligt.

Vad kan du eller ni utveckla?

– Om jag ser till vår kedja och framför allt på de senaste matcherna tycker jag att vi kan få till lite längre anfall. Ser man till de första fem matcherna tycker jag att vi var med mer framåt och kunde skapa mer. Det har fallit bort lite på slutet, säger Pettersson som kamperat med Daniel Olsson Trkulja och Fredrik Karlström.

Under söndagens match spelade Sebastian Karlsson i Karlströms ställe.

Pettersson menar själv att skadefrånvaron under försäsongen kom lite olägligt men det var inget som stressade upp honom:

– Det är klart att det var tufft. Det var ju inte det jag hade tänkt när jag kom hit. Samtidigt har jag haft några skador genom åren. Det går inte att gräva ner sig alltför mycket i det. Det handlar om att vara redo när man är tillbaka.

– Jag fick ju en match mot SHL-motstånd innan serien drog igång. Det var skönt att få kvitto på att jag hängde med fysiskt och att jag klarade att spela mot SHL-motstånd.

25-årige Pettersson spelade visserligen sex allsvenska matcher för Mora under säsongen 2011-12 men har sedan dess spenderat den mesta av tiden i division 1 hos IFK Ore, Borlänge, Olofström och Västervik. Det var med Västervik han tog klivet upp tillbaka till HockeyAllsvenskan och där blev det två säsonger innan han nu nått SHL.



Vad är den största skillnaden på isen mellan SHL och de lägre divisionerna?

– Alla spelare är duktiga individuellt och väldigt disciplinerade. Alla följer lagens system in i detalj. Det är väldigt strukturerat. Det är en stor skillnad mot Allsvenskan och division 1 där spelet är mer böljande. Jag gillar själv struktur och jag ser det här som en fördel för mig. Här kan man läsa spelet på ett annat sätt och det kan jag utnyttja, svarar Pettersson.

LHC har fått en kanonstart på säsongen och Dan Pettersson har fått en smakstart på livet i SHL. Bra kan bli lite bättre, men:

– Det syns inte att det är hans första säsong i SHL. Han tar sig an rollen med ett oerhört lugn, det är väldigt lätt att känna trygghet med Dan, avslutar Mattias Bäckman.