Oliver Bohm har startat podcasten "Oss idrottare emellan" Foto: Bildbyrån / Instagram

Han är en viktig kugge i svenska mästarna Växjö. Nu har Oliver Bohm dessutom beslutet sig för att dra igång ett projekt utanför isen. Han intervjuar andra idrottare i nya podden ”Oss idrottare emellan”.

– Jag får mer energi av det här, berättar backen.

Premiäravsnittet av podcasten ”Oss idrottare emellan” är redan släppt. Där intervjuar Växjös just nu skadade back lagkompisen Joel Persson. Planen är att det ska komma fyra avsnitt till, där Oliver Bohm ska intervjua Jennie Nordin och Katlynn Fraine från Växjö DFF, David Johannesson från Öster, travkusken Hans Crebas och golfproffset Alexander Björk.

Tanken till att starta en podcast kom redan förra vintern, avslöjar Oliver Bohm.

– Det är väl en sån där klassisk grej, där man går runt och tänker på det men det blir inte gjort. Förra vintern kände jag att jag var understimulerad utanför rinken. Och det blir framför allt skönt att ha något under den här tiden på året när det är mörkt och det inte finns så mycket att göra i Växjö rent socialt. Så jag kände inför den här säsongen att jag skulle försöka utveckla idén. Nu fick jag ”tummen ur” och körde igång, berättar han.

– Sen var det faktiskt Eric Josefsson som tipsade om Fredrick Göthberg som hjälpt mig med själva konceptet och med lokal att spela in. Hans dotter Evelina har lärt mig det tekniska, att spela in och redigera.

Är det hon som redigerar poddarna?

– Nej, jag gör allt sånt själv. Jag har tummen mitt i handen, men det är väldigt simpelt. Dessutom är det kul att få lära sig lite runtomkring om hur man gör sådana saker. Det är en del jag inte varit så intresserad av tidigare, men det är roligt att kunna det nu. Den biten tar inte så mycket tid heller.

SÖKTE TILL JOURNALISTLINJE PÅ GYMNASIET

Faktumet at en idrottare intervjuar andra idrottare ska göra samtalen mer intressanta, menar Bohm.

– Ja, konceptet att jag intervjuar eller diskuterar med andra idrottare är för att jag tycker att de mest intressanta diskussionerna ofta blir mellan personer i samma bransch. I vanliga intervjuer blir det svårt för den som intervjuar att sätta sig in i personens situationer.

Oliver Bohm berättar att mediabranschen är något han sett på med visst intresse.

– Redan när jag sökte till gymnasiet så var en av linjerna jag sökte en journalistlinje, men den var ju inget alternativ om jag skulle gå på hockeygymnasium. Sen vet jag inte om jag vill bli just journalist…

– Jag lyssnar en del på poddar och tycker att mediavärlden är halvintressant om man får prata om ämnen man själv tycker är intressant.

”KOMMER BLI VANLIGARE”

Växjöbacken tror att fler och fler spelare kan komma att ha projekt vid sidan av hockeyn.

– Jag tror att det kommer bli vanligare och vanligare, med alla plattformar som finns nu. Man kan göra så mycket själv, numera. Vi ser ju att det är många som är aktiva på sina sociala medier också, som Instagram och twitter.

Redan nu har Oliver Bohm sett fördelar med projektet.

– Jag känner redan nu att jag får mer energi av det här. Vissa vill inte ha något att tänka på förutom hockeyn men jag tycker det känns skönare att få koppla av med något annat, så det blir en win-win. Jag har släppt ett avsnitt och spelat in två, och båda har varit roliga. Nu testar jag det här och kör fem avsnitt och sen får vi se hur det går. Det blir också ett tillfälle att se om jag tycker det är kul och något som kanske kan bli mer seriöst i framtiden.

TRÄNING Á LA ARNOLD

Någon hockey blir det dock inte på ett tag. Backen är borta från spel åtminstone till december på grund av en skada.

– Man kan se det från två olika vinklar. Antingen tycker man det är helt värdelöst eller så hittar man positiva vinklar på det. Det är ju bättre att det här händer nu än att det händer senare på säsongen.

– Jag har haft en del småskavanker med olika saker under en lång tid, så förhoppningsvis går det att rätta till dem under den här tiden så jag är i bättre form när jag är frisk från det här.

Hur ser dagarna ut för dig just nu?

– De är rätt enformiga. Det blir mycket överkroppsträning, som Arnold Schwarzenegger ungefär, haha. Men nu har jag kommit in i rutinerna så det känns rätt okej ändå, säger 26-åringen.