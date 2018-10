Foto: Bildbyrån

Det var mål i massor i kvällens SHL-omgång. Malmö straffslog LHC i toppmötet. Dessutom bröt Skellefteå sin förbannelse, i powerplay, men föll ändå i det alltid lika heta mötet med Frölunda.

Skellefteå – Frölunda 2-3 efter straffar

Skellefteå: Andreas Wingerli, Jimmie Ericsson

Frölunda: Pathrik Westerholm, Joel Lundqvist, Ryan Lasch

Det bar upplagt för att bli kvällens hetaste duell, och det blev det förstås. Såväl Jimmie Ericsson som Joel Lundqvist gjorde mål i det numera heta rivalmötet mellan Skellefteå och Frölunda.

Ericsson var den som gav Skellefteå ledningen med 2-1 när han i powerplay bröt Skellefteås långa måltorka i spelformen. Laget hade gått mållösa i sju raka matcher i PP, men Ericsson klev fram i kväll. Det målet såg ut att bli matchvinnande, men Joel Lundqvist slog förstås till bara för att inte ge Ericsson sista ordet. Målet kom i hans 900:e match för Frölunda.

Förlängningen blev händelserik och Oscar Möller var ytterst nära att bli hjälte, men snajperns skott gick i stolpe. I stället fick straffar avgöra. Väl där blev rölundas storstjärnor, Rhett Rakshani och Ryan Lasch, hjältar tillsammans med målvakten Johan Mattsson. Lasch fick med sig 1+2 från matchen och har verkligen hittat storformen efter en ganska trög start på säsongen.

Frölunda vann och gav därmed Skellefteå sin femte raka förlust. Frölunda är med det trea i SHL-tabellen, på samma poäng som tvåan Malmö.

HV71 – Mora 2-5

HV71: Markus Ljungh, Mattias Tedenby

Mora: Matt Bailey, Michael Haga, Michael Keränen, Emil Aronsson, Ryan Johnston

Omgångens skräll hittade vi i Jönköping. Att Mora skulle kunna störa och besegra HV71 var förstås möjligt, men ingen kunde nog se att de skulle köra över HV på det sätt de gjorde. Redan efter två perioder hade Mora dragit ifrån till en 5-2-ledning. De gjorde fem mål på sina 13 första skott.

För det ojämna HV var kvällens resultat säsongens bottennapp hittills, i synnerhet eftersom de ledde matchen med 2-1.Faktum är att det av många topptippade HV just nu inte ens är på slutspelsplats. De har två poäng till godo på Örebro som ligger på kvalplats.

Örebro – Timrå 5-1

Örebro: Shane Harper, Nick Ebert, Rodrigo Abols x2, Jere Sallinen

Timrå: Jacob Olofsson

Örebro har haft stora problem på hemmais under säsongen, och har framför allt läckt in mål bakåt. Men i bottenmötet med Timrå satt defensiven där den skulle, och framåt klev formstarka Rodrigo Abols fram på nytt. Till följd av skador har lettländaren bara kunnat spela fyra matcher under säsongsupptakten, men på dessa har han levererat 3+1. Förra säsongen noterade han 0+1 på 26 matcher i SHL. Örebros segerryck kom i den andra perioden då man gjorde tre mål. Två av dem kom från just Abols.

Timrås smekmånad är onekligen över nu. De är kvar på säker mark, men har precis som HV71 bara två poäng ned till Örebro som tycks ha fått upp ångan efter att ha kommit ur sin fem matcher långa förlustsvit.

Malmö – Linköping 3-2 efter straffar

Malmö: Nichlas Hardt, Konstantin Komarek

LInköping: Adam Ginning, Andrew Gordon

Det är klart att SHL:s två mest svårslagna lag skulle få med sig poäng även från kvällens match. Mötet mellan de två oväntade topplagen blev precis så tät som man kunde ana på förhand. Skottstatistiken efter full tid var 22-22 och målkolumnen var lika på två. Detta efter att Konstantin Komarek i powerplay kvitterat med bara ett par minuter kvar att spela. Det målet gjorde att LHC inte kunde göra ett ordentligt ryck i toppen. I stället för att leda med åtta poäng ledde de då med fem. Komarek hade sedan ett kalasläge att avgöra i förlängningen, men österrikarens skott tog i ribban. I stället gick matchen till straffar.

Väl där fick vi se en straffläggning av sällan skådat slag. Fem av sex straffar satt, och alla var riktigt tjusiga. Komarek, Johan Olofsson och Emil Molin gjorde mål för hemmalaget medan Joe Whitney och Derek Roy gjorde mål för hemmalaget. Med andra ord vann Malmö och krympte LHC:s serieledning till fyra poäng före just skåningarna.

Färjestad – Rögle 5-2

Färjestad: Joakim Nygård, Jens Westin, Robin Press x2, Axel Ottosson

Rögle: Daniel Zaar, Leon Bristedt

Robin Press hade inte gjort någon poäng på de sex matcher han hade fått spela inför kvällen. Men när det behövdes som mest i mötet med jumbon Rögle klev den tidigare allsvenska stjärnbacken fram. Först genom en assist på Joakim Nygårds 1-1-mål i den första perioden och sen via två mycket läckra mål i den andra. Båda målen kom efter riktigt rappa dragskott och hjälpte Färjestad ta en viktig seger. Det tidigare så kritiserade laget smyger med bakom den absoluta toppen efter att ha tagit sin tredje raka seger.

Men Press i all ära, matchens prestation stod nog Leon Bristedt för. Den hemvändande collegesvensken fick en otäck smäll när han flög in i sargen efter en tackling och hade riktigt ont. Efter några minuter på bänken återvände han till isen igen – och blev målskytt. Bristedt står nu på sju poäng på elva matcher sedan återkomsten till svensk ishockey.

Men det hjälpte alltså inte för Rögle, som blev en av kvällens stora förlorare. Eftersom Örebro vann har man fyra poäng upp till nästjumbon. Å andra sidan föll Timrå och HV71, så klivet upp till säker mark är lika stort.

Växjö-Luleå 3-2 efter förlängning

Växjö: Austin Ortega, Pontus Holmberg, Linus Högberg

Luleå: Nils Lundkvist, Emil Larsson

Offensiven är inte riktigt där ännu, men Växjö knep i alla fall två mycket viktiga poäng mot formstarka Luleå idag. Det var dock ruggigt nära att det till och med blev tre poäng, Emil Larssons kvittering kom med knappt två minuter kvar att spela.

Förlängningen blev emellertid bara en minut lång. Sen blev Linus Högberg matchvinnare när han med säsongens första mål satte 3-2 bakom Niklas Rubin i Luleås kasse. Luleå är tre poäng före Växjö, men har också en match mer spelad än svenska mästarna.