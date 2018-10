Ken Jäger. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Ken Jäger har haft svårt att platsa i Rögle under säsongen och har därför tränat med Oskarshamn de senaste dagarna. Men nu står det klart att det inte blir något och han återgår till Rögle.

Ken Jäger var rätt uppskriven när han värvades till Rögle från Davos i somras. Den 20-årige schweizaren har dock haft svårt att platsa i ett hackande Rögle och han har bara spelat fyra matcher med dryga två minuters speltid i snitt.

VILL GÅ EN ANNAN VÄG

De senaste dagarna har han därför tränat med Oskarshamn. Men nu står det klart att det inte blir något där.

— Vi väljer att gå en annan väg. Han är jätteskicklig och bra på många saker. Det är en skicklig spelare, men passar inte in hos oss just nu, säger Oskarshamns sportchef Per Kenttä till Barometern.

Nu återgår därför Jäger till Rögle.