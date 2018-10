Hugo Enock. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Leksand meddelade under lördagsförmiddagen att de skrivit ett tryoutkontrakt med Hugo Enock som i första hand gäller till 6 november.

Hugo Enock inledde säsongen med Brampton Beast i ECHL men åkte hem till Sverige redan i slutet av september. Efter att ha spelat fem matcher för Filipstad i hockeytvåan under säsongen står det nu klart att 20-åringen får ett tryoutkontrakt av Leksand.

”CHANS FÖR MIG ATT STARTA OM”

Sent igår meddelades det att backen Ben O`Connor lämnar leksand av familjeskäl och det ligger väl nära till hands att tro att Enock är tänkt som en ersättare till britten.

— Jag ser fram emot att komma till Leksand, föreningen och den fina hockeykulturen som finns i bygden. Att få komma igång med laget kommer bli väldigt kul och jag skall försöka kriga till mig en plats i laget under den tid jag har fått. Det här är en bra chans för mig att starta om och utvecklas som spelare, säger Enock i ett pressmeddelande från klubben som skickades ut under lördagsförmiddagen.

Backen SHL-debuterade för Färjestad säsongen 2015/2016 och har totalt spelat 36 matcher i högsta serien. Ifjol lånades han ut till Timrå i allsvenskan och var med om att ta upp dem till SHL.