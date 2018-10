Foto: Bildbyrån

Det var orutinerat på många håll i den nya Tre Kronor-truppen. En av spelarna som slagit sig in är Linköpings succéback Lukas Bengtsson. Hans utveckling överraskar assisterande förbundskapten Peter Popovic.

– Även om jag är lite förvånad över hans snabba utveckling är det väldigt kul att se att han kommit tillbaka och visat att han kan spela på den här nivån, säger ”Poppe” till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Rikard Grönborg presenterade sin trupp till Karjala Cup visade det sig att han tillsammans med sina assisterade coacher tagit ut inte mindre än elva debutanter. Då ska vi även ha i minnet att han valt att inte ta med någon spelare från CHL-lagen.

Hockeysverige.se bad efter presskonferensen trion Stefan Ladhe, Peter Popovic och Johan Garpenlöv ge oss sina tankar kring laguttagningen.

Målvakter: Lars Johansson och Magnus Hellberg

Stefan Ladhe:

– Det är två bra målvakter. Magnus var med hela förr säsongen där han spelade i alla turneringar och gjorde jättebra ifrån sig. Speciellt under VM. Där hade vi ett väldigt jämt målvaktspar med ”Mange” och Anders Nilsson. ”Mange” var inte långt ifrån att få spela i dom allra roligaste matcherna. Efter det har han gjort en bra säsong i SKA.

– Lasse är debutant. Vi var nyfikna på honom förra säsongen också då han spelade bra, men då spelade han inte så mycket. Samtidigt fick vi då inte så mycket utrymme att spela andra spelare inför OS än dom som var aktuella att vara med där. Därefter var det bygget inför VM som gällde. Nu håller han i stort sett nollan i varannan match som han spelar i CSKA och gjort en väldigt bra säsong.

Det var alltså ingen SHL-målvakt med i truppen till Karjala Cup.

– Vi har bara två målvaktsplatser, men jag tycker att det är fler målvakter i Europa nu som är aktuella än förra säsongen. Bland annat låg Niklas Svedberg nära till liksom Adam Reideborn. Viktor Fasth presterar alltid på en bra nivå och så vidare, men det kändes mest rätt att ta ut dom här två just nu.

Backar: Mikael Wikstrand, Simon Bertilsson, Jesper Sellgren, Philip Holm, Linus Arnesson, Lukas Bengtsson, Viktor Lööv, Joel Persson.

Peter Popovic:

– När vi tog ut dom här killarna tänkte vi lite på framtiden. Vi var sugna redan i slutet av förra säsongen på en sådan som Joel Persson, men då gick Växjö långt och vann SM-guld. Det innebar att vi aldrig fick chansen att testa honom under april-landskamperna innan VM.

– Jesper Sellgren i Luleå har vi varit lite småförtjusta i sedan Junior-VM. Philip Holm gjorde en häftig resa för några år sedan och var med om att vinna ett VM-guld i Köln 2017. Sedan stack han till NHL. Nu är han tillbaka i Europa. Även om han inte spelar i SHL så är han tillgänglig i och med att han spelar i KHL.

En som imponerat på Peter Popovic under säsongen är Linköpings Lukas Bengtsson.

– Jag måste säga att han har sett väldigt trevlig ut och fin i spelet. Han har varit snabb i tanke/handlingar med passningar och har skottet. Lukas är inte så stor, men han är ettrig och tävlar. Plus att han har en spets i spelet just vad det gäller passningar och skott.

Assisterande förbundskaptenen är också lite överraskad över att Lukas Bengtsson efter alla sjukdomsbekymmer redan nu kan vara så pass bra.

– Ja, lite grann. Jag kommer bara ihåg honom vagt innan han stack över till Nordamerika. Då spelade han i Frölunda. Han kändes då som en liten valp även om han redan då såklart var bra och skicklig, men väldigt ungt. På det har han sedan haft det här strulet med sjukdomar och grejer.

– Även om jag är lite förvånad över hans snabba utveckling är det väldigt kul att se att han kommit tillbaka och visat att han kan spela på den här nivån. Jag tycker att han verkligen har spelat på en hög nivå under säsongen.



Forwards: Anton Rödin, Joakim Nygård, Jakob Lilja, Dennis Rasmussen, Nick Sörensen, Daniel Brodin, Emil Larsson, John Norman, Jacob Josefson, Anton Wedin, Anton Lander, Linus Johansson, Linus Fröberg, Jonathan Davidsson.

– Precis som Rikard (Grönborg) sa under presskonferensen så känner vi att några av dom här spelarna kan göra resan hela vägen fram till VM, men vi har även tagit ut en del spelare som vi tror kan spela VM framöver. Spelare som vi vill se om dom kan ta steget ut på den internationella arenan och göra bra ifrån sig där, säger Johan Garpenlöv.

Den kanske största överraskningen i truppen vid sidan av Jesper Sellgren är Timrås Anton Wedin.

– Jag har kikat en del på honom och gillar det jag har sett. Det finns mycket i honom och han spelar i ett lag som har tagit steget upp från Hockeyallsvenskan till SHL. Han har klarat det steget bra.

– När jag ser hans matcher tycker jag att han gör det bra med sin skridskoåkning, puckkontroll, passningssäkerhet, vilja att ta avslut och så vidare. Då blir man nyfiken på att se hur han klarar att spela med ännu bättre spelare omkring sig och i den internationella miljön.

En annan överraskning i truppen är Johan Garpenlövs gamla landslagskompis, Janne Larsson, grabb, Emil Larsson.

– Det är också en spelare vi är nyfikna på. Om du tittar på honom kan det ibland tyckas att han ser lite stabbig ut i åkningen. Men tittar man ännu närmare så tycker jag att han kommer fram i tid och tar sig in på dom obekväma ytorna, vill vara där och är inte alls blyg för det fysiska spelet. Det ska intressant att se hur han kan hantera tempot på den internationella scenen.

Rikard Grönborg tog ut inte mindre än fyra Djurgårdare, Jakob Lilja, Jacob Josefson, Daniel Brodin och Jonathan Davidsson, i truppen.

– Josefson har kommit hem och verkligen spelat ruggigt bra. Den ska man ge honom cred för. Det är inte så lätt att ha en tillbakadragen roll i NHL och mycket skador för att sedan komma hem och spela på det sätt han gjort.

Givetvis är tanken att kedjan med Lilja, Brodin och Josefson ska spela ihop under Karjala Cup även om det inte är något som redan är bestämt.

– Vi får se, men det känns dumt att inte försöka. Vi får ge dom någon match för att se hur dom hanterar det. Brodin och Josefson har varit där förut så det är bara Lilja som inte spelat på den här nivån tidigare. Som han har spelat nu i början av SHL så är inte jag orolig, avslutar Johan Garpenlöv samtidigt som alla tre coacherna bekräftar att ingen har tackat nej till landslagsspel inför turneringen.