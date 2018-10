Foto: Bildbyrån

HV71 tog ett skutt från den absoluta botten när de vann ”krismötet” med Brynäs. Men ett annat lags kris förvärrades i kväll. Skellefteå åkte nämligen på sjunde raka förlusten när lagmaskinen och nya serieledaren Malmö vann med 4-2.

Skellefteå – Malmö 2-4

Skellefteå: Mathis Olimb, Jonathan Pudas

Malmö: Carl Johan-Lerby x2, Konstantin Komarek, Kim Rosdahl

Det inför säsongen så nederlagstippade Malmö fortsätter chocka de flesta tyckarna och experterna. De leder nu serien efter att ha besegrat Skellefteå på bortais. Backen Carl-Johan Lerby blev en något oväntad matchvinnare efter att ha skjutit två mål. Det andra, som betydde 2-1, kom direkt efter att han suttit utvisad.

– Sekretariatet försökte hålla tillbaka mig så jag fick slita upp båsdörren själv, sade han till C More.

För Skellefteå var förlusten den sjunde i rad. Krisstämpeln blir allt mer påtaglig hos västerbottningarna, som egentligen inte får någonting över huvud taget att stämma i spelet.

Finalisterna från i våras ligger på niondeplats i SHL.

Mora – Rögle 1-3



Mora: Andrew Rowe

Rögle: Leon Bristedt, Samuel Jonsson, Kodie Curran

Ojojoj, vilka tunga poäng Rögle tog i kväll. De blev en av kvällens stora vinnare efter att ha besegrat bottenkollegan Mora på bortaplan. I vanlig ordning blev Leon Bristedt viktig för Rögle. Han sköt ett mål och spelade fram till ett och har gjort nio poäng under SHL så här långt.

Trots vinsten är Rögle sist i SHL. De har dock bara en poäng upp till Brynäs, Örebro och Mora som är närmast framför i tabellen. Segern var deras första på bortaplan under säsongen.

Växjö – Färjestad 3-2

Växjö: Liam Reddox, Julius Junttila, Brendan Shinnimin

Färjestad: Martin Johansson, Carl Jakobsson

Växjö har haft stora bekymmer med offensiven och har framför allt väntat på att lagets nyförvärv ska kliva fram. Idag hände det. Det här var den så starkt ifrågasatte Julius Junttilas show. Finländaren hade ett mål och två assist och var planens gigant när Växjö fick stopp på Färjestads fina form. Hans eget mål var dessutom riktigt snyggt. Växjö spelade elegant i powerplay och gav finländaren ett helt öppet mål.

Värmlänningarnas segersvit tog med andra ord slut. Glädjande för Färjestad var dock att den tänkte målskytten Martin Johansson satte sin första fullträff för säsongen med ett patenterat snärtigt handledsskott och att de var riktigt nära att hämta upp 0-3 till 3-3.

Linköping – Djurgården 3-4 efter straffar

Linköping: Mattias Bäckman x2, Johan Södergran

Djurgården: Erik Walli-Walterholm, Niclas Bergfors, Jakob Lilja

Mattias Bäckman var tillbaka efter fyra matchers frånvaro. Då passade han på att göra sitt första och sitt andra mål i SHL sedan 2015, då han ju lämnade LHC och testade lyckan i Nordamerika. Backstjärnans andra mål, som betydde 3-1, kom bara 26 sekunder in i slutperioden när han bara kastade in en puck från blå som letade sig in.

Djurgårdens tränare var kritisk mot domaren redan inför den tredje perioden. Han var bland annat irriterad över att Jonathan Davidsson åkte på en utvisning i samband med Johan Södergrans 2-1-mål.

– Dom är väldigt inkonsekventa. Jag tror ni kan rulla bilderna själva och se det, sade han till C More.

Men Ohlsson klarade uppenbarligen av att mana på sina mannar tillräckligt mycket ändå, trots domarfokuset. Efter Bäckmans 3-1-mål skapade Djurgården ett ordentligt tryck på LHC och lyckades till sist komma ikapp. Niclas Bergfors satte förresten reduceringen till 3-2. Det var hans första mål för säsongen, trots att han skjutit mest av alla spelare i hela SHL och starten på en stark vändning.

Matchen gick till straffar där tidigare LHC-spelaren Jakob Lilja blev matchvinnare. Hans namne i LHC, målvakten Jacob Johansson, får fortsätta vänta på första stegen.

HV71 – Brynäs 4-1

HV71: Mikko Lehtonen, Simon Önerud, Markus Ljungh, Robin Figren

Brynäs: Jesper Boqvist

Två lag på en varsin sida av kvalstrecket möttes i Kinnarps Arena i kväll. Ett HV71 med krisstämpel mötte ett Brynäs som föll med 6-0 hemma mot Färjestad i lördags. Det var gästerna som inledde bäst när Ryan Gunderson gav Jesper Boqvist ett öppet mål bara efter ett par minuters spel.

Men därefter var det HV71:s kväll. Efter att ha haft 1-1 efter den första perioden körde de över Brynäs totalt i den andra, där de också avgjorde matchen. Hemmalaget sköt tre mål i mittakten och tog en mycket säker seger mot den nya nästjumbon. Noterbart är också att målvakten Tomi Karhunen hade en tung kväll på jobbet och byttes ut efter 3-1-målet.

Noterbart är också att HV, sämst i PP inför matchen, gjorde två mål i spelformen.

Timrå – Luleå 3-5

Timrå: Alexander Falk, Rickard Palmberg, Johannes Kinnvall

Luleå: Jesper Sellgren, Johan Harju, Petter Emanuelsson, Karl Fabricius, Einar Emanuelsson

Den här matchen var avgjord redan efter första perioden. Då hade Luleå gått ifrån till en 3-0-ledning. Läs mer om matchen här.

Frölunda – Örebro 2-1

Frölunda: Simon Hjalmarsson, Ponthus Westerholm

Örebro: Kristian Näkyvä

Frölunda smyger med i den absoluta toppen, utan att göra något speciellt väsen av sig. I kväll tog de en seger i en mycket tight match mot ett uppåtgående Örebro. Avgörandet kom med bara sex minuter kvar att spela, då Ponthus Westerholm gjorde sitt första mål för säsongen.

Frölunda ligger fyra i SHL.