Foto: Bildbyrån & Henric Wauge

De senaste dagarna har man kunnat läsa om hur illa skött Zinkensdamms IP:s hockeyhall i Stockholm har varit. Nu är hallen nedstängd tillsvidare på grund av att byggnaden glider, vilket gör att Hammarby Hockeys dam- oxh ungdomsverksamhet blivit förpassade till Kärrtorps IP:s uterink.

– Ingen har trott att det skulle kunna gå så fort som det gjort på slutet när det på mindre än ett år har blivit 13 centimeters skillnad, säger Linda Laine, presskontakt på Fastighetskontoret i Stockholm Stad.

Zinkensdamms IP:s dåliga skötsel har tvingat Fastighetskontoret i Stockholms Stad tvingats att stänga den tillsvidare.

– Vi kan konstatera att byggnaden glider. I värsta fall kan väggar, tak, eller hela konstruktionen rasa ihop. Troligtvis beror detta på instabilitet i marken. Med sådana säkerhetsrisker måste vi stänga hallen omedelbart, skrev Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholm Stad i ett pressmeddelande 26:e oktober.

RÖRT SIG 13 CENTIMETER

Det innebär att Hammarby Hockeys dam och ungdomsverksamhet står utan hall. I dagsläget är dom förpassade till Kärrtorps IP:s uterink. Nu är det inte bara Hammarby som det här drabbar utan det är totalt är det nio föreningar som idag står utan hall.

Hur kan det ha gått så här fel och vad gör Stockholm Stad för att komma tillrätta med problemet? Linda Laine är Fastighetskontorets presskontakt.

– Att det är en instabilitet i marken upptäckte vi för några år sedan. Hallen har stått där i flera decennier och vi har gjort mätningar sedan vi upptäckte det här, berättar Linda Laine för hockeysverige.se och fortsätter:

– Åren innan har hallen glidit en centimeter, alltså väldigt, väldigt lite. Vi har ändå haft koll på det. Nu efter sommaren har den på vissa ställen rört sig 13 centimeter. Hallen hade glidit både i sidled och neråt. Det här gjorde att det blev en väldigt akut situation på kort varsel.

HALLEN HAR BÖRJAT LUTA

Det här är också något som synts om man gått in i hallen enligt Laine.

– Ja, man kan se med blotta ögat att hallen har glidit lite. Som jag har uppfattat det är det sanden i marken som gjort det här. Det är en slänt ner mot Tanto. I och med att sanden försvunnit under hallen börjar hela konstruktionen luta åt det hållet.

Med tanke på att du säger att ni upptäckte redan för flera år sedan att den rör på sig, hur har då underhållsplanen för hallen sett ut?

– Vi har en viss mängd av investeringsmedel. När det gäller underhåll i alla våra ishallar så gör vi noteringar, besiktigar och kollar olika saker. Sedan prioriterar vi olika åtgärder utifrån dom ronderingar vi gör, att det här är viktigast att göra just nu. Där har vi också gjort olika insatser i olika ishallar, vilket vi gör hela tiden utifrån ronderingarna.

– När det gäller just den här erosionen så har vi gjort mätningar. Hallen har stått där sedan början av 1990-talet och det här kan vara en process som pågått svagt under en lång tid och hallen hade kanske kunnat stå under tio år till. Där har vi mest bevakat och mätt. Ingen har trott att det skulle kunna gå så fort som det gjort på slutet när det på mindre än ett år har blivit 13 centimeters skillnad.

När du säger att ni gjort ett underhållsarbete i hallen, handlar det då mer om att ni sett till att hallen håller sig hel och fräsch?

– Jag kan inte riktigt svara på vad vi gjort och vad vi inte gjort i just den hallen. Vi är medvetna om att det finns renoveringsbehov i flera av våra ishallar. Många är byggda samtidigt och börjar därför uppnå teknisk livslängd och bli lite slitna.

– Vi har, som jag sa, en viss mängd av investeringsmedel och får prioritera olika åtgärder som vi tycker är viktigast.

Vilka åtgärder krävs det för att få Zinken levande igen eller handlar det nu om att knuffa omkull hallen?

– Det första vi måste göra nu och som är akut är att vi måste säkra upp hallen så den inte rasar och skadar någon som rör sig runtomkring. Det är absolut viktigast. Vi har också spärrat av gång och cykelvägen kring hallen.

– Sedan behöver vi göra en utredning om hallen helt enkelt går att rädda, vilka åtgärder krävs det i så fall, vilka pengar det handlar om. Det kommer nog att ta fram till jul innan vi vet det vi behöver veta för att ta ett beslut.



FOTO: Henric Wauge

ANDRA HALLAR KAN VARA I FAROZONEN

Med andra ord tycks det inte ens vara att tänka på att spela hockey på Zinken den här säsongen.

– Det vi har sagt i pressmedeladet är att det troliga är att Zinkensdamms ishall kommer att hålla stängt resten av säsongen.

– Om det blir så vet vi inte idag. Vi får se lite vad den här utredningen visar och vad vi ska göra.

Det går även rykten om att både Mälarhöjdens och Sätras ishallar också är i farozonen, men det är bara en av dessa som behöver akut ”vård”.

– Jag har inte fått någon information om att det skulle vara något problem med Mälarhöjden just när det gäller konstruktion. Sedan kan det givetvis finnas renoveringsbehov där.

– Sätra är en hall vi är lite oroliga för då det gäller just markförhållandena. Det är en hall vi har koll på och har en mätningsutrustning på plats i Sätra Ishall som helt enkelt larmar om det blir ett problem där.

– Sedan finns det planer, där behövs det politiska beslut, att ersätta den hallen med en annan hall och ytterligare en ishall till. Det finns däremot inget politiskt beslut att vi kan genomföra det nu.

Är det flera hallar i Stockholmsområdet som är i riskzonen?

– Nej, inte när det gäller markförhållanden och konstruktionen. Just nu tittar vi på om det går att sätta upp något tält eller liknade över någon ute-rink. När det uppstår en sådan här situation som det nu gjort så måste vi tänka om lite grann och försöka hitta andra typer av lösningar än dom som låg i planen från början.

”ÄR VAD VI KAN ERBJUDA JUST NU”

Hammarby har tillsvidare fått flytta sin verksamhet till Kärrtorps IP:s ute-rink. Camilla Hagman är kommunikationschef på Idrottsförvaltningen. Hon berättar för hockeysverige.se hur dom kortsiktigt försöker hitta en lösning för berörda klubbar.

– Vi gick ut med ett meddelande till samtliga berörda föreningar i måndagseftermiddag. Det vi gör är att vi erbjuder samtliga nio föreningar som har verksamhet i Zinkens ishall träningstider på Kärrtorps ute-rink från om med tisdag.

– Nu pågår naturligtvis en febril aktivitet och kontakt för att se vilka föreningar och framförallt då lag i föreningarna som vill ha vilka tider. Vi är väl medvetna om att träna på en uterink är inte en motsvarighet till att träna i Zinkens ishall, men det är vad vi kan erbjuda just nu i det korta perspektivet.



Det handlar även om matcher då Hammarbys damlag i Division 1 får lov att spela på en ute-rink, hur hanterar ni det?

– Det kommer hanteras i en särskild ordning. Lagen som har vissa kravställan via vissa elitmanualer, där kommer vi ha individuella diskussioner med respektive förening. Bland annat har vi en hel del konståkningsklubbar som är i Zinkens ishall. Dom har en annan kravställan än vad kanske lagspelandet har. Vad exakt som skiljer vet jag inte. Därför måste det ske individuella samtal med föreningarna om hur matcherna och tävlingarna kan genomföras.

– Vi gick ut med den här informationen runt 15 i måndagseftermiddag. Strax efter det skickade vår bokningsenhet, som logistiserar hela den här apparaten, ut med ett följdmail till alla föreningar där vi efterlyser en dialog för att säkra med varje förening hur dom kan använda Kärrtorps isyta.

– Vi började med det erbjudandet. Sedan får vi följa upp det med hallar. Det arbetet pågår febrilt just nu och kommer säkert göra så under några dagar. Sedan har vi absolut en ambition att hitta lösningar när vi lagt det mest akuta pusslet för att se att ingen verksamhet behöver stå stilla.

UTETRÄNING I REGNET

Linn Hansen sitter i Hammarby Hockeys styrelse och spelar i klubbens damlag som ikväll ska träna i regnet på Kärrtorps IP.

– Vi fick reda på det här i fredagseftermiddag, men hallen har absolut varit eftersatt länge. Nu är det bara tredje säsongen som damlaget spelar och Hammarby Hockey har aldrig haft en egen hall. Vi visste vad vi gav oss på när det gäller Zinken, men vi blev lovade tre träningar i veckan där. Dessutom är vi sju spelare som bor på söder och resten runtomkring i Stockholm. En av grunderna till att vi har kunnat starta laget från början är att Zinken ligger strategiskt väldigt bra i Stockholm. Vi har tjejer som även bor i Hässelby, Haninge, Tyresö och Bromma och det är då lätt för dom att ta sig till hallen.

– Att Zinken rör på sig har jag hört redan 2014 eller något. Alltså före vår tid i hallen, men att det skulle vara någon livsfara har jag nog aldrig trott.



FOTO: Henric Wauge

Hur tänker du kring att det har gått så långt som det gjort och att ni inte har någon hall att träna i?

– Det är skittråkigt och det har varit en del reaktioner, men jag är förvånad över att det inte varit mer som reagerat. Alla vet också att det inte är mycket vi kan göra när det här beslutet är taget av Fastighetskontoret. Vi kan bara hoppas att det löser sig på något sätt, men det är riktigt sjukt att dom kommer på det här mitt under pågående säsong när det även gjordes mätningar i april, maj, juni och juli. Jag vet inte vad som har hänt på fyra månader.

”MAN FÅR INTE RIKTIGT IHOP DET LIVET”

Det regnar rejält i Stockholm och ikväll ska Hammarby träna på Kärrtorps uterink, kanske inte det mest optimala för ett lag som har ambitionen att ta sig upp till SDHL.

– Det är nästan bara att garva åt det. Visst kan det vara mysigt om det är fint väder, men vi är ett elitsatsande lag. Vi vill ta oss till SDHL, men det blir svårt att nå sådana mål när vi ska träna i spöregn och på en väldigt dålig is. Ser vi på vädret nu och på väderprognoserna framöver så verkar det inte som att vi kommer kunna ha så många träningar där i november.

Har ni fått några andra hallalternativ att ta ställning till?

– I går hörde vi att det pratades om Hanveden ute i Västerhaninge. Det vore ju jättekul för tjejerna som bor i Hässelby och Bromma. Det är även jobbigt för oss som bor i stan eftersom det tar en timme för oss ut till Hanveden. Dessutom är det en lika dålig hall som Zinken.

– Vi har många tjejer i laget som pluggar inne i Stockholm samtidigt som det knappt är någon i laget som har bil. På så sätt har det varit perfekt med Zinkensdamm oavsett vilka tider vi fått. Men att träna klockan 21 ute i Hanveden med en timmes resväg enkel väg, man får inte riktigt ihop det livet. Det går inte att kombinera med heltidsjobb eller studier.

– Det är just nu Hanveden eller Kärrtorps som gäller för oss. Eftersom vi är tre stycken i laget som har bil blir det svårt att ta sig till Hanveden för oss. Jag kan egentligen bara se Hovet, Stora Mossen eller kanske Sätra, där herrlaget håller till, som alternativ.

Det är långt ifrån bara damlaget som drabbas av att hallen stängs. Förra lördagen startade Hammarby flickhockeyskola dit det kom 17 tjejer. Nu i helgen fick den ställas in och hur det ser ut framöver är väldigt tveksamt.

– Jag hörde att vi tillsvidare inte kunde ha någon hockeyskola, men sedan pratades det om att hela verksamheten flyttas till Kärrtorp. Jag antar och hoppas att dom kommer få vara där också.

Är det inte en stor risk att ni tappar många av dom här tjejerna då?

– Så är det absolut. Många av tjejerna bor inne på söder vilket gjort att det var enkelt och smidigt för föräldrarna att ta sig ner till Zinken. Det här är verkligen skittråkigt och drabbar hela Hammarby Hockeys utveckling.