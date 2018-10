Nichlas Torp. Foto: Bildbyrån

Nichlas Torp skrev förra veckan på ett korttidskontrakt med Malmö Redhawks. I går spelade den 29-årige backen sin första match för sin nya klubb – en klubb som sedan innan hade en speciell plats i hans hjärta.

– Jag har följt Malmö sedan barnsben och haft lite idoler i laget under uppväxten. Det gör det lite extra speciellt att få komma hit och spela, säger Nichlas Torp till hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var i slutet av förra veckan som det stod klart att Nichlas Torp hade skrivit ett korttidskontrakt med Malmö Redhawks. Skåneklubben plågas av ett antal skador på backsidan och har tidigare under säsongen lånat in Matias Lassen från Pantern samt Albin Johansson och William Kaijser från Arboga i Hockeyettan för att lösa backkrisen.

”FANTASTISKT KUL ATT VARA TILLBAKA”

Att det blev just spel i Malmö, i alla fall för tillfället, betyder lite extra för Torp.

– Jag har alltid gillat Malmö sedan jag var liten. Det är också en extra anledning till att det var kul att komma hit och spela. Jag har följt Malmö sedan barnsben och haft lite idoler i laget under uppväxten. Det gör det lite extra speciellt att få komma hit och spela, säger Torp.

Gårdagens match mot Skellefteå var Torps första hockeymatch sedan april och 29-åringen var, av förklarliga skäl, glad efter 4–2-segern mot västerbottningarna.

– Det känns verkligen som att det var väldigt längesen jag spelade en riktig hockeymatch. Det är fantastiskt kul att vara tillbaka, och jag kände verkligen en otrolig glädje över att vara därute på isen igen. Det var ett litet lyckorus, säger Nichlas Torp till hockeysverige.se.



Nichlas Torp i Nürnberg-dressen under förra säsongen. FOTO: Imago Sport

TRÄNAT MED HOCKEYETTANKLUBB

Matchen var som sagt backens första på ett drygt halvår, så en viss ringrostighet infann sig i 29-åringens spel.

– Det var första matchen sedan i april och det är klart att det är lite grejer som inte sitter där riktigt ännu. Men jag har kört på bra med HC Dalen hemma i Jönköping och sen när jag kom ner hit till Malmö har jag fått alla verktyg att komma i matchform och jag är på god väg dit, menar Torp.

Ja, under tiden som klubblös har Torp alltså fått träna på is tillsammans med Hockeyettan-klubben HC Dalen – en lösning som den HV71-fostrade backen tycker fungerat bra.

– Jag började träna med dem på is i september. Jag har haft en jäkla tur som har fått vara med där och träna. Det är ett lag som verkligen vill framåt med många unga, hungriga spelare. Det har faktiskt varit helt perfekt för mig att få köra med dem.

HADE SIKTET INSTÄLLT PÅ TYSKLAND

Att sitta klubblös två månader in i hockeysäsongen kan skapa en viss panik hos en del spelare. Inte hos Nichlas Torp, dock. 29-åringen berättar att han suttit lugnt i båten och inte lockats av att nappa på första bästa erbjudande.

– Jag har känt att jag inte har velat ta vilket erbjudande som helst. Det ska kännas bra och jag vill verkligen ha en chans att vinna något. Nu har jag fått en jättefin chans att åka ner och träna och spela med Malmö, vilket jag är jätteglad över, säger Torp.

Har någon annan SHL-klubb visat intresse för dig under hösten?

– Nej, det har inte varit några andra SHL-klubbar som har hört av sig. Det var väl Tyskland som jag hade siktat in mig på mest nu under hösten, men det är skitkul att få spela i Sverige igen.

Kontraktet med Malmö sträcker sig inledningsvis den här veckan ut.

– Vi tar dag för dag just nu. Vi har sagt att vi kör till landslagsuppehållet till att börja med, sen får vi se vad som händer. Jag tar det dag för dag, njuter och försöker ta chansen att visa upp mig och komma in i matchtempo. Men det är fantastiskt kul att vara tillbaka och spela matcher igen, avslutar 29-åringen med ett leende.