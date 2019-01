I senaste avsnittet av NHL-timmen riktas fokus på svenska spelare som sitter på utgående kontrakt. Däribland hyperintressanta trion William Karlsson, Gustav Nyquist och Jakob Silfverberg. – Det skulle vara intressant att se Silfverberg i en me

Flytten till Timrå har inte varit som han förväntade sig. Frågan är om Oskar Drugge blir kvar i klubben säsongen ut. - Han behöver spela och situationen är inte optimal just nu, säger agenten Erik Wallström till Sundsvalls Tidning. Oska

Idag 14:00

En efterhängsen ljumskskada har hållit förra årets JVM-målvakt Filip Larsson borta från spel under hela hösten. Nu har 20-åringen äntligen återhämtat sig från skadan och påbörjat sin collegekarriär på University of Denver. – Just n