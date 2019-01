Broc Little avgjorde mål HV71 Foto: BIldbyrån

Inramningen var slutspelsmässig och även om matchen började lite trevande. En explosiv andraperiod fick de 8300 i Saab Arena att vakna. Och matchvinnaren blev bekant: Broc LIttle har nu gjort fem mål på tre matcher.

– Jag har inte haft flyt i tre-mot-tre, sa matchhjälten efteråt.



Matcherna mellan Linköping och HV71, i folkmun kallat för ”E4-derbyn”, tenderar att bli täta och roliga matcher med högt tempo och tät hcokey. Och de 8300 i Saab Arena gick nog inte hem besvikna efteråt. Saab Arena var fullsatt för andra matchen i rad och tredje gången den här säsongen:

– Det är helt fantastiskt. Det är helt galet vilken stämning. Det märks verkligen att den här staden är bakom laget, förklarar Joe Whitney efter matchen och han får medhåll från kvällens matchvinnare:

– Såhär års är det inte alltid jättelätt att bli helt 100 procent laddad i serielunken, då är det enormt att gå in i en fullsatt arena med det här stödet och den här atmosfären, menar Broc Little.

PIGG FIGREN HV’S MOTOR

Efter en mållös förstaperiod brakade det loss ordentligt i den andra när hemmalaget tog ledningen genom Andrew Gordon efter 2:39. Ledningen blev dock kortvarig.

Gästernas Robin Figren var på rejält spelhumör och efter Linköpings 1-0 stod Figren för ett formidabelt byte där han konstant stressade hemmalaget. När han väl lämnade isen fortsatte gästernas offensiv och bara sekunder senare hade Nils Andersson kvitterat. Med 8:04 på klockan tog HV71 ledningen genom Christoffer Törngren assisterad av Figren. Fredrik Karlström kvitterade för LHC kort därpå. Men perioden var inte över, och Figren var inte klar. Energiknippet assisterade Markus Ljungh till HV’s tredje balja för aftonen. Men Linköping hade också en spelare på gott humör – och i bra form.

LITTLE PÅ HUMÖR

Efter 15 matchers frånvaro gjorde Broc Little comeback de 19 december. Han gick mållös i de två första matcherna men kom till lördagens match med tre mål på de två senaste två matchern i bagaget. En ribbträff med en backhand från nära håll i den första perioden borde ha varnat HV-spelarna, och när LHC fick möjlighet i fem-mot-tre i den andra fick Little till slut pucken på backhand framför Jonas Gunnarsson – och den här gången satt pucken under det röda stålet.

– Det är en jämn match. Den kan egentligen sluta hur som helst. Det var en väldigt rolig kväll, säger Little.

AVGJORDE MED KONSTMÅL

Lagen följdes åt och i den underhållande bataljen. Även om det inte föll några mål i den tredje perioden skapade båda lagen lägen. Och man bjöd varandra på var sitt med minuter kvar när backar gjorde missar i uppspelen. Stabila målvaktsinsatser tog dock matchen till förlängning. Där fick vi se den stora behållningen när Broc Little snurrfintade sig förbi en HV-spelare bakom mål, tog sig in framför detsamma men tappade pucken samtidigt som han själv föll. Men Little lyckades återfå kontrollen och sprätte upp pucken högt bakom Gunnarsson.

– Jag har inte haft något flyt i tre-mot-tre om jag ser till min karriär, egentligen. Det blev på instinkt. Jag tror jag mötte en forward och det var nog tur det, säger han med ett stort leende och fortsätter.

– Det var kul. Men Roy gör det väldigt bra när han åker in på mål där också och stör målvakten. Jag tror inte att målvakten såg skottet alls

Linköping slog hål på HV71’s starka försvarsspel och Litle blev tungan på vågen i en minnesvärd tillställning.

– Han är stekhet just nu. Vi ger honom pucken så löser han det, sa LHC’s assiterande tränare Johan Åkerman med ett snett leende.

Åkerman har inte helt fel. Fem mål på tre matcher, varav två baljor har varit matchavgörande.

Broc Little är tillbaka.