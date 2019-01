Lukas Pilö. Foto: Anna-Lena Bergqvist/ BILDBYRÅN

Den allsvenska ledaren Oskarshamn dras med skadebekymmer på backsidan och väljer nu att låna in Örebros unge back Lukas Pilö. Lånet gäller för resten av säsongen låter man meddela i ett pressmeddelande.

Med både Anton Björkman och Isak Pantzare på skadelistan på obestämd tid, plus det faktum att Växjös Karl Johansson i veckan valde att avsluta sitt lån hos Oskarshamn, så behövde sportchefen Per Kenttä få in ytterligare en pusselbit i försvarsleden.

Nu har han löst det genom att låna in Örebros 19-årige back Lukas Pilö för resten av säsongen.

– Lukas är en ung, spännande och duktig back som blir ett bra och välbehövlig tillskott för oss. Med sitt passningsspel, sin spelskicklighet och skridskoåkning har han egenskaperna för att passa bra in i vårt sätt att spela, kommenterar sportchefen Per Kenttä i ett pressmeddelande.

I och med att Oskarshamn redan har Adam Åhman på lån samt att Karl Johansson var inlånad från Växjö i fem matcher innebär detta att de nu fyllt sin lånekvot från SHL.

Lukas Pilö har under säsongen spelat sju SHL-matcher för Örebro. Han fanns också med i en juniorlandslagsturnering tidigare under säsongen.