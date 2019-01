Jens Jakobs är klar för spel i Almtuna. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Jens Jakobs fick igår lämna AIK efter att hans korttidskontrakt med klubben gått ut. Han behövde dock inte gå klubblös länge. Idag blev 33-åringen klar för seriekonkurrenten Almtuna, meddelar Uppsalaklubben på sin hemsida.

Jens Jakobs inledde säsongen med spel i norska Storhamar, men valde i mitten av december att återvända till Sverige och AIK på ett korttidskontrakt. Efter tre poäng på fem matcher valde dock AIK under gårdagen att inte förlänga kontraktet med veteranen.

SPELAT I KLUBBEN TIDIGARE

Jakobs behövde dock inte gå klubblös speciellt länge, då han under måndagen presenterades som Almtunas senaste nyförvärv.

– Vi ville ha in en forward till i truppen och när detta dök upp så passade det oss bra – vi får in en rutinerad och kreativ spelare som jobbar hårt för laget. Dessutom är han rightare vilket är en fördel, säger Almtunas sportchef Björn Danielsson till klubbens hemsida.

Detta blir inte första gången som Jakobs representerar Uppsalaklubben. Säsongen 2005/06 spelade forwarden 27 matcher för klubben. Den gången resulterade det i tre mål och sju asssist.

Kontraktet med Almtuna gäller resten av säsongen.