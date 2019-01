Henrik Törnqvist har fått sitt genombrott i SHL den här säsongen. Foto: Bildbyrån

Med sina tio poäng (3+7) på de sex senaste matcherna är Timråforwarden Henrik Törnqvist hela SHL:s hetaste spelare för tillfället. För 22-åringen från Motala har väntan på att det ska lossna på SHL-nivå varit frustrerande – men nu har år av hårt arbete börjat bära frukt.

– Det var det här genombrottet man hade hoppats skulle komma. Det är vad jag kämpat och krigat för de senaste tre, fyra åren, säger Törnqvist till hockeysverige.se.

Hockeylivet leker för Timråforwarden Henrik Törnqvist just nu. På de sex senaste matcherna har Motalasonen noterats för tio poäng, fördelat på tre mål och sju assist. Med den imponerande noteringen är 22-åringen hela SHL:s bästa poängplockare under de senaste tre veckorna.

– Det är lite overkligt att vara SHL:s hetaste spelare, det är något som man drömt om litegrann. Det är jättekul att spela hockey just nu, det får man lov att säga, säger Törnqvist till hockeysverige.se.

”MÅSTE STICKA IN NÄSAN I DE HETA OMRÅDENA”

Törnqvist menar att det inte finns någon direkt hemlighet bakom de senaste veckornas framgångar. Det är det hårda arbetet och viljan att ta sig in i de obekväma ytorna som lagt grunden till poängproducerandet.

– Vill man göra poäng så är det någonstans till de ytorna man måste komma. Det räcker inte med att hålla sig utanför de farliga ytorna hela tiden. Man måste sticka in näsan i de heta områdena ibland också. När man har gjort det en gång och märker att det fungerar så vill man dit igen. Ser man att det fungerar vill man göra det hela tiden, och det är väl någonstans där jag har hamnat. Jag har verkligen försökt jobba mycket på att ta mig in i de tuffa ytorna för att kunna bidra och synas ute på isen, berättar Törnqvist.



Att ta sig in i de obekväma ytorna har varit en nyckel för Henrik Törnqvist. FOTO: Pär Olert/Bildbyrån

Totalt har 22-åringen stått för 20 poäng (6+14) på 30 matcher den här säsongen. Den noteringen är långt över Törnqvists tidigare poängbästa säsong i SHL, när han skrapade ihop 13 poäng med Linköping säsongen 2016/17. Forwarden är, av förklarliga skäl, nöjd med sitt spel den här säsongen.

– Jag tycker att jag har spelat en bra hockey under hela säsongen. På sista tiden har poängen börjat trilla in också. Jag är jättenöjd med min säsong hittills, men sen är det en halv säsong kvar som man ska göra någonting bra av. Men hittills är jag jättenöjd med vad jag uträttat och jag har tagit de kliven som jag själv velat göra, säger Törnqvist och utvecklar vad han hade för förväntningar på sig själv inför säsongen:

– Jag har tagit en större roll i laget, har bidragit med en del poäng och fått spela mycket minuter i viktiga lägen. Det har blivit som jag själv tänkt och hoppats på inför säsongen.

”KAN SÄGA ATT JAG FÅTT EN LITEN REVANSCH”

Den här säsongen har blivit lite av en revansch för Törnqvist. Förra säsongen inledde han i Karlskrona i hopp om att få fart på seniorkarriären. Det gick inte riktigt som Törnqvist och Blekingeklubben hade tänkt sig. Istället valde parterna att gå skilda vägar i januari efter att forwarden bara stått för sju poäng på 38 matcher. Säsongen avslutades i Linköping, men när säsongen var över för stod det klart att högerskytten inte skulle få förlängt med östgötarna.

Genombrottet som skulle komma i fjol har istället kommit i år för Törnqvist.

– Man kan säga att jag fått en liten revansch. Så är det. Det var det här genombrottet man hade hoppats skulle komma, det är lite vad man kämpat och krigat för de senaste tre, fyra åren. Jag tycker att jag gjort det bra de tidigare åren i SHL, med tanke på de minuterna jag fått spela och den rollen jag tilldelats. Den här säsongen ville jag ta nästa kliv och bli en mer offensivt bidragande spelare och det är kul att kunna göra det nu.



Henrik Törnqvist har stått för 20 poäng den här säsongen. FOTO: Tobias Sterner/Bildbyrån

HOPPFULL INFÖR SÄSONGSAVSLUTNINGEN

Med Tre Kronor-forwarden Anton Wedin skadad de närmaste veckorna blir Törnqvists betydelse för Timrå allt större den närmaste tiden. 22-åringen är medveten om att han förmodligen inte kommer att kunna producera poäng i den takt han gjorde de senaste veckorna, men vet vad som krävs för att hålla en jämn nivå i poängmakeriet.

– Det gäller att jag inte glömmer bort vem jag är som spelare, men som jag sade tidigare så tycker jag att jag har spelat en bra hockey hela säsongen. Det gäller att göra det hårda jobbet varje dag och inte ta något för givet bara för att jag gjort lite poäng. Det är det hårda jobbet som tagit mig dit jag är idag. Det gäller att bidra så mycket det bara går för laget, så vi börjar vinna lite matcher.

Vinna matcher, ja, det är något som Timrå är i desperat behov av just nu. Nykomlingarna ligger sist i SHL med 32 inspelade poäng på 30 matcher med två poäng upp till säker mark. Trots den besvärliga tabelläget ser Henrik Törnqvist på framtiden med tillförsikt.

– Många matcher under säsongen har vi spelat riktigt bra hockey. Vi har varit med och slagits och visat att vi kan utmana alla lag i den här ligan. Sen har vi tyvärr för många hedersamma förluster. Det gäller att fortsätta som vi gjort den senaste tiden. Matchen mot Frölunda borta senast (seger 5–4) krigade vi verkligen på och visade prov på en otrolig lagmoral. Det gäller att vi håller i den identitet som vi hittat nu i laget och inte börjar tvivla på den, då tror jag att vi kommer börja vinna matcher och lösa det till slut. Det är jag övertygad om.