Måns Hanssons karriär fortsätter i Österrike. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Efter tre matcher i Oskarshamn stod det tidigare under onsdagen klart att Måns Hansson och smålänningarna går skilda vägar. Nu är 20-åringen klar för spel i österrikiska Zell am See, meddelar klubben på sin hemsida.

Under första halvan av säsongen hade Måns Hansson svårt att ta en plats i hockeyallsvenska suveränen Oskarshamn. Efter bara tre matcher hos serieledarna valde parterna att gå skilda vägar under onsdagsförmiddagen.

UTLÅNAD TILL HOCKEYETTAN

Nu har den 20-årige backen gjort klart med en ny klubb. Hansson är klar för spel i österrikiska Zell am See i AlpsHL, meddelar den österrikiska klubben på sin hemsida.

Hansson har under hösten varit utlånad till Hockeyettan-klubben Kristianstad. Där har 20-åringen producerat nio poäng (2+7) på 18 matcher.