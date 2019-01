Henrik Lundberg Foto: Bildbyrån

Efter en fin säsong, där han konkurrerat ut Olle Eriksson Ek, skriver Henrik Lundberg nu på ett nytt kontrakt med Karlskoga.

– Henrik har visat att han är en riktigt bra målvakt på den här nivån, säger sportchef Thomas Fröberg.

Efter tre röriga säsonger, där Henrik Lundberg hunnit spela för Örebro, Vita Hästen, Västerås, Karlskrona och Södertälje, tycks 27-åringen ha funnit sig till rätta i Värmland. Nu står det klart att målvakten blir kvar i BIK Karlskoga även nästa säsong.

Nyheten bekräftas på klubbens sajt.

– Henrik har visat att han är en riktigt bra målvakt på den här nivån. Han är oerhört ambitiös och kommer att fortsätta utvecklas i vår miljö. Vi är väldigt glada över att han väljer att fortsätta sin karriär i BIK, säger sportchef Thomas Fröberg.

Han har stått 25 matcher under säsongen, räddat 9,27 procent av skotten och släppt in 2,18 mål per match. Med det ligger han sjua i målvaktsligan.