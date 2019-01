Emil Sylvegård. Foto: Petter Arvidson/BILDBYRÅN

Malmös Emil Sylvegård är för närvarande avstängd. Men i bortamatchen mot Färjestad gjorde forwarden ett besök i omklädningsrummet och hann även med att munhuggas med motståndarna. Men som avstängd spelare får han inte vistas i lagets omklädningsrum.

– Jag visste inte att man inte fick gå ned, säger Emil Sylvegård.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Emil Sylvegård är avstängd för huvudtackling och fick därför inte spela Malmös bortamatch mot Färjestad under lördagen.

Men Emil skulle ändå hamna i händelsernas centrum. Efter en period valde han att lämna sin plats på läktaren och gå ned till Malmös omklädningsrum.

En första period där brorsan Marcus Sylvegård hade fått matchstraff när han hoppade in FBK:s bås och började slåss.

Men att vistas i omklädningsrummet är inte tillåtet för en avstängd spelare.

– Jag skulle bara gå ned och peppa på grabbarna. Jag visste inte att man inte fick gå ned. Jag stod där nere och sedan kom (Gustav) Rydahl och tjabbade tillbaka lite, det var inte mer än det, säger Emil Sylvegård.

”Jag hyllar honom”

Emil stöttar även brorsan Marcus beslut att kliva in i Färjestads bås. Ett FBK-bås där Malmös Fredrik Händemark redan hamnat och bråkade med motståndare.

– Jag tycker det är helt okej att han går in och hjälper vår kapten (Händemark). Det är inte meningen att han (Händemark) ska bli inknuffad i deras bås och folk från andra sidan båset ska komma och slå honom. Då kan man dra in folk i sitt bås hela tiden och göra saker. Jag förstår honom och jag hyllar honom att han går in och hjälper vår kapten, säger Emil.

– Jag tycker att någon i deras lag kanske ska få något till (utvisning). Men jag förstår samtidigt att han (Marcus) får matchstraff.

Tror du att Marcus kommer bli avstängd?

– Det hoppas och tror jag inte. Men man vet aldrig. Det är väl det jag kan säga.