Nicolai Meyer har öst in poäng för Södertälje under säsongen. Foto: Bildbyrån

Med sina 42 poäng på 36 spelade matcher toppar Nicolai Meyer den Hockeyallsvenska poängligan. Efter en fyra års lång omväg i Danmark har det äntligen börjat lossna för den 25-årige forwarden – som nu ställt in siktet på toppen.

– Det är klart att man som hockeyspelare vill spela på högsta nivån, säger Meyer till hockeysverige.se.



De som följt Hockeyallsvenskan under säsongen har inte kunnat undgå Södertäljeforwarden Nicolai Meyers framfart på isen. Den 25-årige dansken har producerat 42 poäng (19+23) under säsongen, en notering som gör att han toppar den allsvenska poängligan efter 36 spelade omgångar.

– Jag tycker att det varit en bra säsong än så länge. Här på slutet har det gått bättre för oss då vi lyckats komma in i ett lite bättre stim och blivit lite jämnare. Tidigare under säsongen har vi varit bra, sedan riktigt dåliga, sen bra igen. Nu har vi spelat bra över en lite längre tid, säger Meyer till hockeysverige.se.

Tid och mognad är två av förklaringarna till Meyers framgångar den här säsongen.

– Det offensiva spelet har jag på något sätt alltid haft. Det har varit de övriga bitarna i spelet jag behövt utveckla. De senaste åren känner jag att jag har börjat ta steg i alla de andra bitarna. Nu känner jag mig trygg i allt jag gör ute på isen. Jag har fått mycket hjälp av olika tränare, och Uffe (Lundberg) som jag har nu i Södertälje har hjälpt mig att ta nästa steg.

TRÄNAR MED NHL-STJÄRNAN

Meyer är inne på sin tredje säsong i Hockeyallsvenskan sedan han lämnade Aalborg och danska ligan 2016. I somras valde 25-åringen att lämna Troja/Ljungby, som efter en tung vårsäsong trillade ur Hockeyallsvenskan.

Ny klubbadress blev i stället Södertälje – ett lämpligt steg enligt honom själv.

– Det kändes lite grann som om jag skulle ta nästa steg uppåt behövde jag få samma roll som jag hade i Troja men kanske i en lite större förening. Och det är med all respekt för Troja, men Södertälje är en större klubb.

Och nästa steg, ja, det får man lov att säga att forwarden från Fredrikshavn har tagit den här säsongen. Meyer gjorde förvisso en bra säsong med Troja/Ljungby förra säsongen, men det var inte riktigt samma nivå som 25-åringen hållit den här säsongen. Grunden till framgångarna lade Meyer redan i somras.

– Jag har tränat hemma i Danmark de senaste tre åren med ett par andra spelare, bland annat Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets) samt ett par andra spelare som också spelar utomlands. Kroppen har svarat riktigt bra på träningen och framgångarna i år bottnar så klart lite i det. Jag orkar mer ute på isen och jag vet att formen är där.



Nicolai Meyer visade prov på sina offensiva kvalitéer redan förra säsongen. FOTO: Daniel Nestor/Bildbyrån

”SVÅRARE ÄN VAD FOLK TROR”

Faktum är dock att den här säsongen inte är första gången som Meyer sprutat in poäng på svensk mark. Forwarden spenderade två säsonger i Malmös J20-lag, där han under sin sista säsong i Skåneklubben noterades för hela 51 poäng (21+30) på 46 matcher. Trots framgångarna i juniorlaget fick Meyer aldrig någon riktig chans i a-laget, som då spelade i Hockeyallsvenskan. Totalt stannade det på två framträdanden i Malmös a-lag.

– Att ta steget upp till Malmös a-lag hade nog varit det bästa för mig då. Samtidigt var det riktigt svårt att ta en plats i a-laget. När jag var där så satsade de stenhårt på att ta sig tillbaka till SHL och det var under tiden som de hade Linus Klasen och alla de där killarna, säger Meyer och fortsätter:

– De hade inte mig i planerna för a-laget året efter den där säsongen, så då tog jag beslutet tillsammans med min agent att det bästa för mig var att komma hem och spela a-lagshockey i Danmark. Jag behövde mogna lite och få känna på seniorhockeyn.

Tiden hemma i Danmark var en viktig läropeng för Meyer.

– Jag ville hela tiden tillbaka till Sverige under tiden jag var i Danmark. Men det är svårt att komma ut ur den danska ligan också, svårare än vad folk tror. Att det tog fyra år var kanske lite längre tid än vad jag trodde att det skulle ta, men samtidigt lärde jag mig mycket. Det hela har varit en resa. Tiden hemma i Danmark gjorde att jag började känna jag mig tryggare i alla delar av spelet, menar han.



Nicolai Meyer har fått fira många mål den här säsongen. FOTO: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

SIKTAR PÅ SHL

Efter 36 matcher parkerar Södertälje på en sjätteplats i den Hockeyallsvenska tabellen. Lagets form är god, och med fem segrar på de sex senaste matcherna börjar laget mer och mer se ut som ett givet slutspelslag framåt vårkanten.

– Det är en riktigt jämn serie i år igen. Jag känner att laget bara blir bättre och bättre och om vi hålla uppe det spel som vi haft den senaste tiden så tror jag att vi har någonting kul på gång. Samtidigt, åker man på någon onödig förlust så är man utanför slutspelet ganska snabbt. Det är också det som lite roligt med hockey, att man måste vara ”där” varje dag. Annars är det någon annan som är där och tar din plats, säger Meyer.

Meyer har kontrakt med Södertälje även nästa säsong, men 25-åringens framfart i Hockeyallsvenskan har så klart inte gått SHL-klubbarna obemärkt förbi. Den danske forwarden gör heller ingen hemlighet av att det är i SHL han vill spela i framöver.

– Det är klart att man som hockeyspelare vill spela på högsta nivån. Skulle det komma någonting så får man ta sig en funderare då, men allt sånt där går genom min agent. Jag kan inte fundera så mycket på det. Jag har ett jobb att göra här i Södertälje och har respekt för alla runt klubben. Just nu är det full fokus på Södertälje och min agent har koll på allt det andra.