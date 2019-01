Jonathan Dahlén satte sitt nionde mål för säsongen när Utica besegrade Syracuse med 3-2. Det var hans första mål under 2019.

Trots ett fint försäsongsläger skickades Jonathan Dahlén ned till AHL inför säsongen. Där har han inte riktigt fått något genombrott, men i natt kom i alla fall Timråhjältens nionde mål för säsongen.

Dahlén sköt 1-0-målet efter drygt två minuters spel, i Uticas 3-2-vinst mot Syracuse. Det var hans första mål under 2019 och det bröt också en fem matcher lång ”måltorka”. Totalt har rookien gjort 9+11 på 38 matcher under säsongen.

.@JonathanDahlen pokes a puck past Pasquale to give the Comets a 1-0 lead! Kero and @zmacewen11 tally the assists!#SYRvsUTI pic.twitter.com/y067PB33sO

— Utica Comets (@UticaComets) January 13, 2019