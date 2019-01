En till svensk finns nu på marknaden. Björn Svensson lämnar Medvescak Zagreb efter det ekonomiska kaos som drabbat klubben.

Den tidigare KHL-klubben Medvescak Zagreb har haft en ekonomisk kris hela säsongen, som gjort att ett gäng spelare lämnat. Däribland Adam Deutsch, som nu spelar i Brynäs.

En annan svensk som nu lämnat är Björn Svensson. Det uppger den österrikiska journalisten, och tidigare NHL-scouten, Bernd Freimüller, på twitter.

32-årige Björn Svensson har under säsongen gjort 20 poäng på 35 matcher i den österrikiska ligan. I Sverige spelade han senast säsongen 16/17, då i Färjestad.

Björn Svensson is the next player to leave #MedvescakZagreb. Mitja Robar is the only import player left except for the injured Kyle Hardy and Mikko Lehtonen…

— Bernd Freimueller (@bfreimueller) January 14, 2019