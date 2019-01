Redan 14 år gammal satsade Carl Jakobsson allt på hockeyn. Foto: Mathias Bergeld/BILDBYRÅN

Bara 14 år gammal flyttade Carl Jakobsson hemifrån till Karlstad och Färjestad BK. Några år senare var det hans pappa Peter som blev sportchef i FBK och flyttade in hos sonen. Här är Carls annorlunda resa från Gotland till att bli SHL-spelare endast 18 år gammal.

– Chansen att utvecklas mycket inte var så stor på Gotland, säger Carl Jakobsson till hockeysverige.se.



KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

I slutet på november skrev Carl Jakobsson, 18 år, ett treårigt rookiekontrakt med Färjestads A-lag.

Redan innan underskriften på nya avtalet hade den målfarlige forwarden hunnit med att göra karriärens första SHL-mål. Och i de senaste matcherna har han ökat på produktionen rejält.

Inför lördagens hemmamatch mot Malmö hade Carl gjort mål i två raka matcher och totalt tre poäng på sina fyra senaste i SHL med FBK.

Trots begränsad speltid med ett fåtal minuter per match är han nu noterad för fyra poäng (3+1) på sina 19 SHL-matcher under årets säsong.

– Jag tycker att jag har kommit in i det mer och mer. Nu känns det inte som att jag testar på utan nu är jag här och slåss om platserna, säger Carl Jakobsson och förklarar sin fina poängform och utveckling:

– Jag har som sagt släppt lite på att jag i början var med och testade på. Nu ska jag vara här och ta en plats, då har jag släppt på det och självförtroendet har ökat.

– Jag tycker att jag har utvecklats mycket den här säsongen. Speciellt när det gäller min mognad i spelet. Jag har blivit mer mogen i mina beslut på isen.

”JAG SKULLE BÖRJA I ÅTTONDE KLASS”

Men mogen var han redan som riktigt ung. Eller drömde han stort och satsade högt? Hur som helst så valde Carl Jakobsson att i väldigt tidig ålder lämna Gotland och flytta hemifrån. Flyttlasset gick till just Karlstad och Färjestad BK.

– Jag flyttade när jag var 14 och skulle börja i åttonde klass.

– Det var för att chansen att utvecklas mycket inte var så stor på Gotland. Jag valde att satsa allt på hockeyn redan då och då var Färjestad ett bra alternativ. Då hade min pappa Peter (Jakobsson) ett annat jobb med försäkringar som gjorde att han kunde vara här (i Karlstad) och stötta mig mycket.



Foto: Ola Westerberg/BILDBYRÅN

PAPPA FLYTTADE IN HOS SONEN

Peter Jakobsson tog säsongen 2017/18 över som sportchef i Färjestad BK efter Håkan Loob. Så boende i Karlstad hade familjen Jakobsson redan – Peter flyttade helt enkelt in hos sonen Carl under sitt första år på nya tjänsten.

– Det var väl lite tufft i början eftersom jag var van att bo själv och kunde göra som jag ville när ingen annan var där, säger Carl med ett leende.

– Men jag tycker att vi skötte det ganska bra. Speciellt kring hans jobb som sportchef. Vi lämnade det på hallen och hemma är han farsa.

Och nu har farsan skaffat eget boende. Men hur tänkte Carl egentligen när han flyttade hemifrån till Karlstad redan som 14-åring?

– Jag tyckte att det var ganska klokt då. Men nu när jag tänker efter så är det ganska ungt. Men jag tycker att det var nyttigt för mig. Jag tycker att jag har mognat både som hockeyspelare och person. Jag tar mer ansvar både på och utanför isen och har som sagt vuxit som person.



Son och far. Carl och Peter Jakobsson.

Foto: Hockeysverige.se & Johanna Lundberg/BILDBYRÅN

”INTE SÅ MÅNGA I SHL SOM VET”

Att bo själv redan som 14-åring är en annorlunda situation. Precis som att ha sin pappa som sportchef. Men på isen i SHL har han inte fått några gliringar om att kontraktet är ”en present” från farsan.

– Nej, inte ännu faktiskt. Jag tror kanske inte att det är så många i SHL som vet (att jag är hans son) ännu. Men i J20 var det lite så när han fick sitt jobb, men det är en del av det.

Snart lär fler betydligt fler SHL-spelare och även supportrar veta vem Carl Jakobsson är. Och inte på grund av att hans pappa är sportchef. Carl går sin egen väg – det verkar han alltid ha gjort. Han verkar även tycka om att spela i klubben som till stor del fostrat honom.

– Jag har hejat på Färjestad i hela mitt liv så det är speciellt och jävligt coolt.