Karl Fabricius satte två mål för första gången sedan 2007. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

Serieledande Luleå tog en imponerande seger borta mot HV71. Karl Fabricius blev stor matchvinnare med två mål. Det var första gången sedan 2007 som han blev tvåmålsskytt men han tycker att han borde ha fått göra hattrick.

– Helt ärligt tycker jag att jag blir rånad på det, säger han till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Luleå kom till Jönköping för att möta ett otroligt formstarkt lag. Det har bara blivit noll poäng för HV71 i en match sedan Stephan ”Lillis” Lundh tog över laget. Efter kvällens match har det dock blivit två.

4-0 blev segerresultatet. Med ett tätt försvars- och målvaktsspel lyckades Luleå bortaslå HV. Stor segerregissör blev Karl Fabricius som gjorde tre poäng i matchen, två mål och en assist. Inför matchen hade det blivit tre mål under säsongen för 36-åringen men under torsdagskvällen smällde han alltså in två mål. Det var länge sedan han nådde sådan målsuccé i en SHL-match.

– Oktober 2007 var senaste gången jag gjorde två mål i en match i SHL. Det måste vara 500 matcher sedan, säger han och skrattar.

”TYCKER ATT JAG BLIR RÅNAD”

Faktum är att 36-åringen hade en tredje puck i mål. Målet dömdes däremot bort då det bedömdes att Fabricius var inne i målgården. Han fick därmed inte bli hattrickhjälte. Ett tredje mål hade även betytt att han hade gjort 100 mål i SHL om man räknar både grundserie och slutspel.

– Helt ärligt tycker jag att jag blir rånad på det. Jag kan inte se varför det inte blir mål. Kollar man på vinkeln ovanför mål så passerar jag knappt linjen på målgården. Jag kan inte förstå hur man väljer att döma bort det. Det är ingen kontakt förrän efter att pucken har gått in, målvakten (Jonas Gunnarsson) visar inte heller att han blir störd på något sätt. Jag blev väldigt förvånad, jag tycker att man borde se över det.

– Jag kan verkligen inte förstå varför man dömer bort det. Det är tur att det ändå löser sig för våran del, att det inte blir en avgörande situation men det är oerhört trist.

Nästan direkt efter det bortdömda målet gör Fabricius mål igen för Luleå. Senare i perioden fick han även sätta det andra för kvällen. Han beskriver att det var en lättnad att få göra mål precis efter det bortdömda målet.

– Ja, det var skönt att få utdelning ändå. Jag vet inte om det var för att jag gick på ångan av att vara förbannad.

– Andra målet, eller det första som räknas, är lite mer flyt. Jag försöker dra den mot borta stolpen till en spelare där. Jag vet inte om målvakten styr in den själv eller hur den går in. Det är roligt att kunna bidra offensivt.

NÄRA FÖRSTA HATTRICKET PÅ ÖVER 15 ÅR

Ett hattrick var ännu längre sedan Fabricius gjorde i SHL. Han kommer knappt ihåg exakta datumet. Han grämer sig över att det inte blev så men det är inget som kommer att hålla honom vaken om nätterna.

– Jag gjorde ett hattrick en gång men det måste ha varit 2003 eller 2004. I Luleå mot Malmö. Det hade varit kul att få göra det men huvudsaken är att vi vann.

Han berömmer det egna laget och är imponerad över segern. Det var en match de förtjänade att vinna menar han.

– Jag tycker att vi gör en jättebra match. Vi visar från start att vi är kaxiga, vi tar för oss. HV är det formstarkaste laget just nu, vi vet att de kommer väldigt hårt från start men vi hanterar det på ett bra sätt och kan lyfta bort press från vår zon till deras. Sedan växer vi in i matchen

Varför går det så bra för Luleå i år jämfört med ifjol?

– Vi tuggar i på ett bra sätt och är otroligt noga utan puck, gör få misstag. Kollar vi på tredje perioden idag när vi förväntar oss ett HV som ska forcera och skapa målchans efter målchans så skjuter de bara fyra skott. Där har vi ett system så vi vet hur vi ska spela mot i princip alla lag.

– Vi har ett stort självförtroende som vi har byggt upp under hela säsongen. Vi fokuserar på vårt eget sätt. Vårt försvarsspel och spelet utan puck tillsammans med otroligt bra målvaktsspel gör att vi har skapat en trygghet där bak.

”JAG VILL FORTSÄTTA SPELA”

Karl Fabricius är inne på sin 14:e säsong för Luleå och 17:e totalt i SHL. Han har spelat 783 SHL-matcher men har inget kontrakt till nästa säsong men det är inget som stör honom.

– Jag funderar inte mycket på kontraktet men det är klart man spelar för att få ett nytt. Som det känns nu så vill jag absolut fortsätta spela, det är otroligt kul. Jag älskar det här, kanske mer och mer för varje år. Förhoppningsvis har jag några år kvar.

– Självklart är mitt mål att fortsätta med Luleå. Jag bor där och det skulle kännas konstigt att spela i en annan SHL-klubb.

Nu gäller det däremot att släppa segern och fokusera på nästa match menar Karl Fabricius.

– En kväll är ingen kväll. För oss gäller det att ladda om inför seriefinalen mot Färjestad på lördag. Som serien är så är det otroligt jämnt. Visst ska vi njuta av kvällens seger men vi blickar fram mot nästa match, säger han.