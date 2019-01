World Cup 2020 ställs in. Det meddelade NHL i ett pressmeddelande i natt. Risken för en ny NHL-lockout gör att ligan och spelarfackföreningen NHLPA trycker på bromspedalen.

NHL och spelarfackföreningen NHLPA har inlett samtalen för att försöka undvika en ny lockout. Hittills har det kommit positiva signaler från samtalen, men i natt meddelade parterna att det däremot inte kommer att bli en ny World Cup 2020, vilket var NHL:s förhoppning tidigare.

World Cup gjorde comeback i Toronto i september 2016 efter tolv år i dvala. Då ville NHL göra det till ett återkommande event var fjärde år med september 2020 som nästa tillfälle att genomföra turneringen.

Anledningen är att ligan och facket inte tror att det är möjligt att planera ihop en turnering på de 20 månader som återstår innan den skulle ha spelats. Dessutom finns hotet om en ny lockout i horisonten.

”NHL och NHLPA hade ännu ett konstruktivt möte i Toronto i dag. Även om parterna kommit överens om att det inte längre är realistiskt att schemalägga World Cup under hösten 2020 kommer de att fortsätta sin dialog i hopp om att kunna schemalägga nästa World Cup som en del av ett större avtal, som skulle inkludera en mer långsiktig internationell evenemangskalender”, skriver NHL på Twitter.

Att det inte bli någon World Cup 2020 ska inte tolkas som att det per automatik blir en ny lockout, menar ligan och spelarfacket. Båda parter har uttryckt optimism kring de samtal som har hållits den här veckan och påstår sig jobba mot en lösning som gör att man undviker en ny konflikt som stoppar all NHL-hockey.

Det nuvarande kollektivavtalet är giltigt till och med 2022, men båda sidorna har chansen att bryta det avtalet senast 15 september 2020, vilket skulle skapa en lockout inför säsongen 2020/21. NHL har redan haft tre lockouter sedan 1994. 1994/95 försvann halva säsongen på grund av en konflikt och 2004/05 spelades det ingen NHL-hockey över huvud taget efter att parterna inte lyckats komma överens. Senaste lockouten inföll under säsongen 2012/13 och kostade nästan halva säsongen.

Kanada vann 2016 års World Cup efter finalseger över Team Europa. I den första turneringen 1996 avgick USA med segern innan Kanada vann den andra turneringen som spelades 2004.

NHL statement regarding today’s meeting with the NHLPA: pic.twitter.com/ciNYW7knDj

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 16, 2019